Selvaggia Lucarelli: Empatia per Chiara Ferragni e Riflessioni sulla Vita Personale

Oggi, domenica 20 aprile 2025, il programma “Verissimo” di Silvia Toffanin ospiterà un’intervista con la giornalista Selvaggia Lucarelli. Questa sarà l’occasione per approfondire i temi legati alla sua vita professionale e personale, con particolare attenzione alle sue dichiarazioni su Chiara Ferragni e le dinamiche delle relazioni. Lucarelli, nota per le sue posizioni forti e dirette, ha già affrontato in precedenza la questione Ferragni, esprimendo empatia nei confronti della influencer dopo il controverso scandalo noto come “pandoro-gate”.

La posizione di Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni

Nel corso della sua prima apparizione a “Verissimo” lo scorso 23 febbraio, Selvaggia Lucarelli ha rivelato di provare una certa empatia per Chiara Ferragni, sottolineando che la influencer ha già pagato un prezzo elevato per i suoi errori. “Chiara Ferragni? Ha pagato abbastanza, si merita una seconda possibilità“, ha affermato Lucarelli, evidenziando come la pressione mediatica e i commenti negativi abbiano pesato sulla reputazione di Ferragni.

Lucarelli ha chiarito che, sebbene non sia interessata agli aspetti legali della situazione, riconosce il danno reputazionale subito da Ferragni, che continua a essere bersaglio di critiche e insulti. Tuttavia, la giornalista ha espresso una visione differente riguardo a Fedez, ex marito di Ferragni, affermando che le sue azioni sembrano ricevere un trattamento più indulgente rispetto a quelle di Chiara. “Mi sembra tutto eccessivo. A lui vengono perdonate cose che per me sono più gravi“, ha dichiarato, lasciando intendere che il suo approccio critico nei confronti di Ferragni non deve essere interpretato come un attacco personale.

L’esperienza al Dopofestival

Selvaggia Lucarelli ha anche condiviso le sue impressioni sulla conduzione del Dopofestival, un evento che ha visto la collaborazione con Alessandro Cattelan. La giornalista ha confessato di aver provato ansia da prestazione, ma ha anche sottolineato che il suo ruolo non era centrale, il che le ha permesso di approcciare l’esperienza con un atteggiamento più rilassato. “Ho pensato molto a divertirmi“, ha spiegato, evidenziando come la sua personalità spavalda e spregiudicata possa attirare critiche e nemici nel suo lavoro.

Lucarelli ha anche accennato alle polemiche generate dal brano “Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi, presentato durante il festival. La giornalista ha riconosciuto che, nel suo campo, le controversie sono inevitabili e che il suo approccio diretto può portare a conseguenze, ma è una parte del gioco.

Riflessioni sulla vita personale e relazioni

Selvaggia Lucarelli è madre di Leon, nato nel 2005 dalla sua relazione con Laerte Pappalardo. Nonostante la separazione avvenuta nel 2008, i due hanno costruito un rapporto positivo, definito dalla giornalista come “meraviglioso“. “Abbiamo superato una fase conflittuale, durata circa tre anni. Lui rimane la grande conquista della mia vita“, ha affermato, esprimendo gratitudine per il legame che hanno mantenuto per il bene del loro figlio.

Lucarelli ha anche condiviso la sua esperienza di una relazione tossica, descrivendo una vera e propria dipendenza affettiva che l’ha portata a vivere momenti difficili. “Mi stava uccidendo, fisicamente e mentalmente“, ha raccontato, evidenziando come il desiderio di essere amata da quella persona fosse inconciliabile con il suo benessere. Tuttavia, ha sottolineato di essere riuscita a superare questa fase senza chiedere aiuto, grazie a un intenso lavoro su se stessa.

Attualmente, Selvaggia Lucarelli vive una relazione felice con Lorenzo Biagiarelli, con cui convive da oltre dieci anni. “Lui sa capire quando la mia parola sgarbata non è diretta a lui. Siamo complici e riusciamo a superare tutti i momenti difficili“, ha dichiarato, mettendo in luce l’importanza della comprensione reciproca e della complicità in una relazione sana.

