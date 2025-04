Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: un possibile trasferimento a Roma e progetti futuri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Selvaggia Lucarelli, nota scrittrice e giudice del programma televisivo “Ballando con le Stelle“, insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli, sta valutando un trasferimento definitivo a Roma. La coppia, attualmente residente a Milano, ha deciso di trascorrere un mese nella capitale per motivi lavorativi, portando con sé anche i loro due gatti. Questo soggiorno ha suscitato l’interesse dei fan, che si chiedono se il cambiamento di residenza sia già avvenuto.

Un soggiorno temporaneo nella capitale

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno affittato un appartamento a Roma, precisamente nel quartiere Garbatella, un’area storica e caratteristica della città. La scelta di questo quartiere non è casuale: la Garbatella è conosciuta per il suo fascino e la sua atmosfera tipicamente romana. La scrittrice ha condiviso sui social un’immagine che ritrae un angolo di questo quartiere, esprimendo il suo apprezzamento per il luogo. Tuttavia, ha tenuto a precisare che non si tratta di un trasferimento definitivo, ma di un soggiorno temporaneo legato ai loro impegni professionali.

Lucarelli ha spiegato che la decisione di recarsi a Roma è stata influenzata dalla necessità di essere più vicini ai propri lavori. Lorenzo Biagiarelli, infatti, è coinvolto in un progetto teatrale, mentre Selvaggia è impegnata con “Ballando con le Stelle” e altri programmi televisivi. La coppia ha optato per un viaggio in auto, portando con sé un carico maggiore di effetti personali, inclusi i gatti, per un soggiorno che si preannuncia lungo.

La possibilità di un trasferimento definitivo

Nonostante il soggiorno attuale sia temporaneo, l’idea di un trasferimento definitivo a Roma è presente nei pensieri di Selvaggia e Lorenzo. La scrittrice ha rivelato che stanno “facendo le prove generali” nella Garbatella, un’esperienza che potrebbe aiutarli a capire se la capitale possa diventare la loro nuova casa. La decisione di trasferirsi è stata influenzata anche dalla crescente insoddisfazione di Lucarelli nei confronti di Milano, in particolare per il costo della vita e degli affitti, che ha reso la vita nella metropoli lombarda sempre più difficile.

La coppia sta quindi valutando attentamente i pro e i contro di un cambiamento così significativo. La Garbatella, con la sua vivace comunità e le tradizioni romane, potrebbe rappresentare un ambiente ideale per entrambi, permettendo loro di immergersi in una nuova cultura e stile di vita.

Progetti di vita e matrimonio

Oltre ai piani di trasferimento, Selvaggia Lucarelli ha recentemente affrontato anche il tema del matrimonio con Lorenzo Biagiarelli. I due sono insieme dal 2016 e, dopo una prima proposta di matrimonio rifiutata, il discorso è tornato alla ribalta. Durante un’intervista a “Hot Ones Italia“, Lucarelli ha rivelato di aver ripreso l’argomento in modo pragmatico, sottolineando l’importanza di organizzare la propria vita, specialmente dopo aver compiuto 50 anni.

Con una dose di ironia, ha condiviso un aneddoto personale, spiegando che, durante un volo, ha fatto notare a Lorenzo che, in caso di sua prematura scomparsa, tutto ciò che possiede andrebbe a suo figlio Leon. Questo scambio ha portato a un’apertura da parte di Biagiarelli, che sembra aver accettato l’idea di un matrimonio, con la possibilità di celebrare la cerimonia in primavera dell’anno prossimo, probabilmente in Puglia.

Selvaggia e Lorenzo stanno quindi attraversando un periodo di riflessione e cambiamento, sia a livello professionale che personale, con la capitale italiana che potrebbe diventare il nuovo palcoscenico della loro vita insieme.

