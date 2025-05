Selvaggia Lucarelli acquista la sua prima casa nel Salento: la scelta economica e strategica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Selvaggia Lucarelli, nota scrittrice e giudice del programma ‘Ballando con le Stelle‘, ha recentemente annunciato l’acquisto della sua prima casa, una decisione che ha suscitato l’interesse dei media e dei suoi fan. In un’intervista durante la trasmissione ‘FarWest‘ su Rai3, Lucarelli ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a scegliere il Salento come nuova dimora, piuttosto che Milano, città in cui vive da anni. La sua scelta è stata influenzata da fattori economici e da una riflessione più profonda sul significato di avere una casa di proprietà.

La decisione di acquistare una casa

Durante l’intervista, Selvaggia Lucarelli ha rivelato di aver comprato la sua prima casa a 50 anni, un traguardo che ha tardato a raggiungere. Fino a quel momento, la scrittrice aveva sempre preferito l’affitto, una scelta che ora considera economicamenti svantaggiosa. “Ho sempre affittato case, buttando credo negli anni centinaia di migliaia di euro, mi sarei comprata due o tre case”, ha dichiarato, evidenziando come il costo degli affitti possa accumularsi nel tempo.

La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla sua visione della casa. Lucarelli ha spiegato come il periodo di isolamento e le restrizioni abbiano cambiato il suo rapporto con lo spazio domestico, portandola a riflettere sull’importanza di avere un luogo da chiamare proprio. “Mi sono detta: quando finirà la pandemia mi comprerò una casa”, ha affermato, sottolineando come quel momento difficile abbia reso la casa un elemento centrale nella sua vita.

Il mercato immobiliare milanese e le difficoltà economiche

Nonostante il desiderio di acquistare un immobile a Milano, Lucarelli si è trovata di fronte a una realtà difficile. “Naturalmente sfortuna vuole che abbia deciso di comprare una casa a Milano quando è esploso il mercato immobiliare a Milano e quindi non potevo permettermela”, ha commentato con una certa amarezza. I prezzi degli immobili nel capoluogo lombardo sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, rendendo difficile l’accesso alla proprietà per molte persone, anche per chi ha una carriera affermata come la sua.

Questa situazione l’ha spinta a riconsiderare le sue opzioni e a cercare un’alternativa più accessibile. La scelta del Salento non è stata solo una questione di prezzo, ma anche di visione per il futuro. Lucarelli ha dichiarato di aver pensato a dove le piacerebbe invecchiare, piuttosto che a dove le piace vivere attualmente, evidenziando un approccio più strategico e lungimirante.

Un investimento a lungo termine

Optare per una casa nel Salento ha rappresentato per Lucarelli un investimento a lungo termine. “A quel punto ho deciso di comprare una casa nel Salento facendo un investimento a lungo termine”, ha spiegato, evidenziando come la sua scelta fosse motivata non solo da considerazioni economiche, ma anche da un desiderio di stabilità e serenità per il futuro. La scrittrice ha trovato un immobile a un prezzo decisamente più accessibile rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare per una casa a Milano. “Ho pagato una casa nel Salento quello che neppure sarebbe un anticipo per una casa a Milano“, ha concluso, sottolineando come la sua decisione sia stata anche una scelta pragmatica.

La storia di Selvaggia Lucarelli offre uno spunto di riflessione sulle sfide del mercato immobiliare attuale e sui cambiamenti nelle priorità delle persone, specialmente in un periodo di incertezze come quello che stiamo vivendo. La sua esperienza dimostra che, a volte, le scelte più sagge possono derivare da una combinazione di necessità economiche e desideri personali.

