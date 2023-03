Se hai amato “His Dark Materials” devi assolutamente vedere queste 10 serie TV

Con l’uscita della terza e ultima stagione di “His Dark Materials”, la popolarità della serie anglo-statunitense, che vede coinvolti emittenti televisive tra cui BBC e HBO, è aumentata ancor di più raccogliendo sempre maggiore consenso da parte del pubblico e della critica.

Le avventure della giovanissima orfana Lyra sono giunte al termine, dopo aver svelato inconfessabili segreti, aver perso la propria strada, ritrovandola poi tra crescita e fiducia negli altri. Basata sui romanzi, dal titolo omonimo, scritti da Philip Pullman, “His Dark Materials” è ambientata in un mondo parallelo immaginario e inizia con la scomparsa del fedele amico di Lyra, che si metterà subito sulle sue tracce, arrivando ad affrontare un passato misterioso che la vedrà coinvolta in prima persona e di cui ignorava completamente l’esistenza.

Visivamente spettacolare e curato in ogni dettaglio, con una recitazione definita impeccabile, ogni stagione di “His Dark Materials” ha conquistato i telespettatori, così come la stampa italiana ed estera, con un finale emozionante e coerente. Per tutti i fan dell’universo dello show, ecco 10 serie tv simili a “His Dark Materials” assolutamente da recuperare.

“The Sandman”

Creata da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg e basata sul fumetto, dal titolo omonimo, “The Sandman” è ambientata nel 1916 e riprende lo scenario fantasy e magico di “His Dark Materials”, anche se si tratta di personaggi di età maggiore, abbandonando quindi l’elemento teen, e considerando inoltre che la serie tv è incentrata su un profondo simbolismo tra il mondo dei sogni e i personaggi principali. La trama vede infatti Morfeo, re dei sogni impegnato nel tentativo di riportare ordine nel proprio regno, chiamato appunto Il Sogno. Disponibile su Netflix dal 5 agosto 2022 lo show ha avuto un ottimo successo, essendo stata per mesi nella top ten delle serie tv più viste della piattaforma streaming. Nel cast accanto all’amato protagonista Tom Sturridge, sono presenti anche Gwendoline Christine, Jenna Coleman e David Thewlis. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione che dovrebbe arrivare a fine 2023.

“Le terrificanti avventure di Sabrina”

Grande successo arrivato alla quarta stagione, che successivamente si è scoperto essere anche l’ultima, “Le terrificanti avventure di Sabrina” segue il personaggio di Sabrina, adolescente alle prese con i primi amori, le amicizie, i problemi a scuola e, come se non bastasse, la sua doppia identità. Per metà strega e per metà umana, a 15 anni si ritrova divisa tra due vite, tra libertà e potere, tra vita umana e vita da strega e tra un’accademia di arti e un normale, per quanto terribile, liceo statunitense. Protagonista della serie Netflix Kiernan Shipka, iconico volto di “Mad Men” nei panni della figlia di Don Draper.

“Carnival Row”

Con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne, disponibile su Amazon Prime Video e composta da 2 stagioni, è, come “His Dark Materials”, ambientata in un mondo dove le creature magiche vivono insieme agli esseri umani, con la differenza che l’epoca di “Carnival Row” è ben identificata con quella vittoriana. Una serie di omicidi irrisolti spezza però l’equilibrio e la pace che aveva sempre contraddistinto la tranquilla cittadina. Per lo show creato da René Echevarria e Travis Beacham, la piattaforma streaming ha annunciato nel 2022 che non ci sarà un terzo capitolo.

“Legacies”

Spin-off dell’originale “The Originals”, creato da Julie Plec, e anch’esso spin-off della celebre “The Vampire Diaries”, “Legacies” si svolge nella Mystic Falls, scuola destinata solo a giovani con poteri magici e dove studiano le gemelle Josie e Lizzie, entrambe streghe, insieme ad Hope, che possiede poteri da vampiro, da licantropo e da strega. L’arrivo di Landon, ragazzo umano, mette però inspiegabilmente a rischio tutti gli studenti di Mystic Falls, bersaglio di creature malefiche che potrebbero avere una misteriosa connessione con Landon. Del cast delle serie The CW, composta da 4 stagioni, fanno parte, tra gli altri, Danielle Rose Russell, Aria Shahghasemi, Kaylee Bryant e Jenny Boyd.

“Tenebre e ossa”

Ideata da Eric Heisserer e basata su un romanzo della scrittrice Leigh Bardugo, “Tenebre e ossa” è andata in onda su Netflix a partire dal 23 aprile del 2021 e il 16 marzo 2023 debutterà con il secondo capitolo. L’ambientazione di “Tenebre e ossa” ricorda molto quella post-apocalittica: il mondo dello show è infatti stato distrutto da una guerra che ha liberato una serie di mostri che ora controllano i confini del regno, del tutto diviso a metà. Come “His Dark Materials”, al centro della storia un gruppo di orfani, che vengono poi reclutati nell’esercito che ostacola i grisha, in realtà le uniche persone in grado di distruggere i mostri che separano una parte del regno dall’altro e uccidono senza pietà. Protagonisti dello show Jessie Mei Li, Ben Barnes, Archie Renaux, Freddy Carter e Amita Suman.

“Il signore degli anelli – Gli anelli del potere”

Una delle serie tv Prime Video più attese del 2022 e anche tra le più chiacchierate dell’anno, è ambientata nell’universo de “Il Signore degli Anelli”, in particolare migliaia di anni prima degli eventi che hanno avuto luogo nei 3 film e nella saga de “Lo Hobbit”. Con nel cast Morfydd Clark, Lenny Henry, Dylan Smith, Sara Zwangobani, Markella Kavenagh, Robert Aramayo, Megan Richards e moltissimi altri, la serie si svolge durante la fine della pace tra Elfi e Uomini, la creazione degli anelli del potere, l’ascesa di Sauron e la caduta di Númenor, in particolare si tratta della Seconda Era nella Terra di Mezzo. Acclamata dalla critica e accolta freddamente dal pubblico, è stata una delle serie più viste su Prime Video, registrando gli ascolti più alti di sempre dell’intera piattaforma. Con 5 stagioni previste non c’è ancora una data di debutto certa per il secondo capitolo, che arriverà comunque nel 2023.

“Merlin”

Serie tv britannica creata da Julian Jones, Johnny Capps, Jake Michie e Julian Murphy, “Merlin” racconta le avventure del giovane mago Merlino e dell’incontro con Artù Pendragon durante un guerra contro le streghe e l’uso della magia nel regno di Camelot. Del cast della serie fanno parte Colin Morgan, Bradley James, Katie McGrath, Angel Coulby, Richard Wilson, Anthony Head e Nathaniel Parker. La quinta stagione, andata in onda nel 2014 è stata l’ultima della serie; inizialmente trasmesso solo in Gran Bretagna, lo show è stato distribuito in 112 Paesi, tra cui anche Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone e Italia, che ha prima mandato in onda la serie su Italia 1 e poi su Sky Atlantic.

“Fate: The Winx Saga”

Altro grande successo britannico e trasmessa su Netflix, la serie è stata cancellata dopo 2 stagioni, provocando numerose proteste tra i fan. Basata sul cartone animato “Winx Club” ideato da Iginio Straffi la serie, come “His Dark Materials”, si svolge in un mondo parallelo chiamato l’Oltremondo, dove esiste una scuola specializzata in arti magiche che ha l’obiettivo di formare fate e combattenti. Al centro della storia Bloom, adolescente che per anni ha vissuto nel mondo degli esseri umani e che oltre a non saper controllare il proprio potere si ritrova catapultata in un universo lontano e diverso da tutto ciò che conosceva prima. Mentre un pericolo imminente minaccia l’intero Oltremondo e la scuola, Bloom cercherà di affrontare e gestire la sua nuova esistenza. Nel cast dello show sono presenti Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Sadie Soverall, Danny Griffin, Freddie Thorp e molti altri.

“A discovery of witches”

Serie tv britannica con un cast che comprende Matthew Goode, Teresa Palmen, Alex Kingston, Louise Brealey, Aysha Hart, Owen Teale, Edward Bluemel, Malis Buska e molti altri, “A discovery of witches” vede al centro la vicenda di Diana Bishop, famosa strega che però rifiuta le proprie capacità e la sua vera natura. Dalla scoperta di un antico manoscritto stregato e dal tormentato rapporto con un vampiro, Diana tornerà al mondo al quale è sempre appartenuta, svelando misteri e proteggendo l’intero universo dalle creature che minacciano l’umanità. Ben accolta dalla critica e dal pubblico la serie tv ha avuto 3 stagioni, per un totale di 25 episodi.

“The Magicians”

In onda sulla rete tv statunitense Syfy, “The Magicians” è composta da 5 capitoli ed è la trasposizione cinematografica del romanzo, dal titolo omonimo, scritto da Lev Grossman. Al centro della storia il ribelle Quentin, giovane mago all’inizio del percorso di studi in un college per maghi, dove si nascondono oscuri segreti e dove scoprirà che è in arrivo una grave minaccia per il mondo intero. La magia in “The Magicians”, assume un ruolo fondamentale, diventando la vera protagonista della serie: ha origini antichissime e nasce da un luogo noto come La Sorgente, senza la quale i maghi non sarebbero capaci di fare alcuna magia, a differenza delle creature magiche le cui capacità derivano dal loro interno e quindi dalla proprio essenza. In Italia lo show veniva trasmesso su TIMVision e vede nel cast Jason Ralph, Olivia Taylor Dudley, Stella Maeve e molti altri.