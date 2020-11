Secondo quanto riportato da Variety, Neve Campbell Skeet Ulrich e Rose McGowan realizzeranno una reunion virtuale i cui proventi andranno in beneficienza.

Scream: un evento benefico on line con il cast

Matthew Lillard, che nel film interpreta Macher, è tra i partecipanti, così come David Arquette, Neve Campbell, Jamie Kennedy, Rose McGowan, Skeet Ulrich e Kevin Williamson.

L’evento si svolgerà sabato 14 novembre alle 18:00 ET / 15:00 PT tramite Looped Live. Jenelle Riley di Variety modererà, ma anche i fan potranno inviare le loro domande dal vivo. Gli introiti andranno a beneficio della National Breast Cancer Coalition (NBCC), della Fondazione “I Have a Dream” – Los Angeles e dell’East Los Angeles Women’s Center.

Già lo scorso mese, Neve Campbell ha riflettuto sulla sua esperienza nel girare il primo “Scream”, conversando nel corso di una chat video con Jamie Lee Curtis che Variety ha ospitato. “Eravamo solo giovani e innocenti”, ha ricordato. “Ricordo di essermi seduta intorno a un falò e di aver pensato: ‘Pensi che se le persone vedessero questo film ci potrebbe essere un costume di Halloween? Nah!”.

L’NBCC spera di aiutare a porre fine al cancro al seno attraverso il potere dell’azione e della difesa. L’organizzazione aumenta i finanziamenti per la ricerca innovativa sul cancro al seno, monitora come vengono spesi i fondi per la ricerca, espande l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità per tutti e garantisce che i sostenitori formati siano quelli che influenzano il processo decisionale.

I Have a dream e la lotta al cancro al seno

La Fondazione “I Have A Dream” fornisce sostegno a lungo termine ai giovani che vivono in comunità con risorse insufficienti. Promuove i valori dell’istruzione superiore e del successo professionale tra i giovani che assiste, oltre a fornire opportunità come programmi di arricchimento.

L’East Los Angeles Women’s Center offre un luogo in cui tutte le donne, le ragazze e le loro famiglie possono vivere in sicurezza, salute e benessere personale, libere da violenze e abusi, con pari accesso ai servizi sanitari e al sostegno sociale necessari. Si concentra fortemente sulle comunità latine.

“Scream”, realizzato nel 1996, è incentrato sulle vicende dell’adolescente Sidney Prescott (Campbell) che viene molestata da Ghostface, un assassino mascherato, un anno dopo che sua madre è stata brutalmente uccisa nella loro casa di famiglia.

Il film originale è stato seguito in rapida successione da un sequel nel 1997 e dal terzo capitolo della trilogia originale nel 2000. Un decennio dopo, il franchise ha visto un ritorno con un quarto capitolo che ha introdotto la giovane cugina di Sidney (interpretato da Emma Roberts) e un intero nuovo gruppo di suoi amici adolescenti braccati da un nuovo Ghostface. Tutti e quattro questi film sono stati diretti dal compianto Wes Craven, con Williamson che ha scritto i primi due e il quarto. Un quinto capitolo del franchise è attualmente in produzione.

12/11/2020