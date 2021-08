Scarlett Johansson si unisce al nuovo film di Wes Anderson

Scarlett Johansson sta passando dai mondi Marvel al mondo di Wes Anderson. Il film è attualmente in fase di registrazione in Spagna. La notizia del casting della Johansson è stata data in esclusiva da The Hollywood Reporter.

Scarlett Johansson di nuovo alla corte di Wes Anderson

Scarlett Johansson, la star di “Black Widow” è l’ultimo grande nome ad unirsi al nuovo film del regista Wes Anderson, che sta attualmente girando in Spagna. La Johansson, nominata all’Oscar nel 2020 per “Marriage Story” e “Jojo Rabbit”, non è la prima volta che lavora con Anderson. Sarà però la prima volta davanti alla telecamera. In precedenza ha prestato la sua voce per il film d’animazione in stop-motion del 2018 dello stesso regista, “Isle of Dogs”. Intanto l’attrice sta uscendo dal supereroe della Marvel, che ha determinato una causa contro la Disney, la quale sostiene che il suo contratto è stato violato quando il film “Black Widow” è stato rilasciato su Disney+.

L’attuale cast del film di Wes Anderson

Il film ha arruolato il solito repertorio di attori di Anderson: Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman e Tilda Swinton. Questa volta abbiamo anche nuovi esordienti alla corte del regista tra cui Margot Robbie e Tom Hanks. Anche Rupert Friend è nell’appello. L’attore è tornato a bordo dopo il ruolo di supporto in “The French Dispatch”

I dettagli della trama per il lungometraggio, che Anderson ha scritto e sta dirigendo, sono stati tenuti nascosti, anche se si dice che coinvolga una storia d’amore, mentre i dettagli del personaggio di Johansson non sono stati rivelati. Inoltre, Sebbene IMDb Pro attualmente elenchi Searchlight Pictures come distributore per il nuovo film di Anderson, Collider ha confermato che l’elenco non è accurato

Anderson dovrebbe terminare le riprese a fine settembre, giusto in tempo per l’apertura del suo ultimo film, The French Dispatch, in ottobre tramite Searchlight.

Francesca Reale

18/08/2021