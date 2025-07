Scadenze prime video: Film in uscita dal catalogo a luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il catalogo di Prime Video offre una vasta selezione di film, ma è importante tenere d’occhio le scadenze per evitare di perdere titoli interessanti. Questa settimana, vi presentiamo alcune delle pellicole che lasceranno la piattaforma a breve, permettendovi di pianificare le vostre visioni e di non rimanere delusi.

The creator: Un viaggio nel futuro

Il film The Creator, in scadenza il 16 luglio 2025, è un’opera di fantascienza che ha catturato l’attenzione del pubblico. Protagonista è John David Washington, che interpreta Joshua, un ex-agente delle forze speciali. La trama si sviluppa in un futuro non troppo distante, dove Joshua riceve l’incarico di rintracciare ed eliminare il Creatore, un’entità che controlla le forze armate composte da Intelligenze Artificiali.

Il film affronta temi complessi come l’interazione tra umanità e tecnologia, ponendo interrogativi sul futuro delle relazioni umane in un mondo dominato dalle macchine. La regia di Gareth Edwards riesce a trasmettere un’atmosfera tesa e coinvolgente, con effetti visivi che arricchiscono la narrazione. La performance di Washington è stata lodata dalla critica, contribuendo a rendere il film un’esperienza avvincente.

Killers of the flower moon: Un dramma storico

Il 17 luglio 2025, Killers of the Flower Moon, diretto dal maestro Martin Scorsese, lascerà Prime Video. Questo film, che vede la partecipazione di Leonardo DiCaprio, è ambientato negli anni ’20 e racconta una storia vera che ha segnato la storia americana. La trama ruota attorno agli omicidi di alcuni membri della tribù degli Osage, avvenuti dopo la scoperta di un giacimento di petrolio nel loro territorio.

L’FBI, in un periodo in cui la sua reputazione era in fase di costruzione, viene coinvolta per indagare su questi crimini. Scorsese riesce a dipingere un quadro inquietante della corruzione e della violenza che ha caratterizzato quel periodo, rendendo il film non solo un thriller avvincente, ma anche una riflessione profonda sulle ingiustizie subite dalle popolazioni native americane. La performance di DiCaprio, insieme a un cast di supporto di alto livello, rende questo film un must-see per gli appassionati di cinema.

Tutti tranne te: Una commedia romantica da non perdere

Infine, il 24 luglio 2025, scadrà Tutti tranne te, una commedia romantica che ha riscosso un notevole successo. La pellicola ha visto la nascita di una coppia cinematografica promettente, composta da Glen Powell e Sydney Sweeney. I due attori hanno dimostrato una chimica invidiabile, richiamando alla mente le celebri coppie del passato, come Billy Crystal e Meg Ryan o Richard Gere e Julia Roberts.

La trama segue le disavventure amorose dei protagonisti, offrendo momenti di leggerezza e risate, perfetti per una serata in compagnia. La regia di Will Gluck riesce a bilanciare momenti romantici e comici, rendendo il film accessibile a un vasto pubblico. La freschezza e il carisma dei due attori principali hanno contribuito a rendere Tutti tranne te un titolo da recuperare prima della sua uscita dal catalogo.

Con queste scadenze, gli abbonati a Prime Video hanno l’opportunità di pianificare le loro visioni e di non perdere film di grande valore.

