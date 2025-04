Sarah Toscano rivela la sua celebrity crush: ecco chi ha scelto tra i suoi preferiti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sarah Toscano, giovane artista emergente, sta vivendo un momento di grande fermento nella sua carriera musicale. Con il lancio del suo nuovo singolo “Perfect“, realizzato in collaborazione con Carl Brave, la cantante si prepara a conquistare il pubblico con un brano che, pur non puntando a diventare un tormentone estivo, si adatta perfettamente all’atmosfera di questa stagione. Oltre alla musica, Sarah ha recentemente partecipato a un’intervista con Giulia Salemi per il podcast “Non Lo Faccio X Moda“, dove ha svelato alcune curiosità sulla sua vita privata e le sue preferenze in fatto di celebrity crush.

La sfida delle celebrity crush

Durante l’intervista, Sarah Toscano ha partecipato a un gioco chiamato “chi butti giù“, in cui ha dovuto scegliere tra diversi nomi di celebrità. Tra i suoi preferiti, ha dovuto decidere tra Saul Nanni e Bresh, optando per quest’ultimo. La sfida è continuata con Fedez, ma anche in questo caso ha scelto Bresh. Quando le è stato chiesto di confrontare Bresh con Bad Bunny, la risposta è stata chiara: “Vince sempre Bad Bunny. Ti dirò, sceglierei lui anche se lo mettessi contro Jannik Sinner – e guarda che Sinner me lo sposerei pure subito – o contro Berrettini. La risposta resta sempre Bad Bunny“. Questa affermazione ha suscitato l’interesse dei fan, che si sono divertiti a scoprire le preferenze della cantante.

L’incontro con Maria De Filippi

Sarah ha anche condiviso un aneddoto significativo riguardo al suo incontro con Maria De Filippi, una figura di spicco nel panorama televisivo italiano. “Ho conosciuto Maria al primo provino. Ero agitatissima, l’ansia era a mille. Mi disse che la canzone non le era piaciuta, e spero davvero l’abbia fatto solo per testare la mia reazione. Secondo lei, quel brano non faceva per me”, ha raccontato. Nonostante la delusione iniziale, Sarah è stata richiamata, il che la porta a pensare che Maria volesse spronarla. “A Sanremo ci siamo sentite dopo tutte le prove: mi ha rassicurata, dicendomi di non dare peso alle classifiche. Maria è speciale, difficile dire quale sia il suo segreto”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto.

L’esperienza ad Amici

Parlando della sua esperienza nel programma “Amici“, Sarah ha rivelato che, nonostante le difficoltà, è stata un’avventura molto divertente. “Ad Amici mi sono divertita moltissimo, anche se è stato faticoso, soprattutto per la mancanza di contatti con l’esterno. Non avevamo il telefono a disposizione, solo una mezz’ora al giorno e nemmeno tutti i giorni”, ha spiegato. Durante il serale, il telefono veniva tolto del tutto, rendendo la comunicazione con il mondo esterno praticamente impossibile. “Non potevamo postare sui social: si potevano scattare foto, ma senza pubblicarle, e non era permesso parlare al telefono di ciò che succedeva nella casetta”, ha continuato.

Sarah ha anche parlato della sua strategia per affrontare la situazione: “Io cercavo di evitare i social il più possibile, non sapevo cosa pensasse la gente fuori e in realtà è stato meglio così, perché resti più lucido e non ti fai influenzare”. La sorpresa per la vittoria è stata grande: “Sono rimasta sorpresa di aver vinto, non me lo aspettavo minimamente”. Infine, ha condiviso i suoi pensieri sulla scuola, affermando che non le manca affatto, nonostante avesse buoni risultati e amasse imparare. “Studiavo perché lo volevo, ma non è qualcosa a cui vorrei tornare”, ha concluso, evidenziando la sua determinazione nel seguire la carriera musicale.

