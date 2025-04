Sarah Toscano racconta la sua esperienza ad Amici e il legame con Maria De Filippi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La vincitrice della 23esima edizione di Amici, Sarah Toscano, ha recentemente condiviso dettagli inediti sulla sua avventura nel talent show di Canale 5. Ospite del podcast “Non lo faccio x moda” condotto da Giulia Salemi, la giovane artista ha riflettuto su come il suo percorso nel programma abbia influenzato la sua vita e la sua carriera musicale.

La vita dopo Amici: un anno di emozioni

Sarah Toscano ha descritto il suo anno post-vittoria come un periodo ricco di esperienze significative. La giovane cantante ha parlato della sua partecipazione ad Amici, sottolineando quanto fosse intensa e coinvolgente l’esperienza. Ha rivelato che, nonostante le difficoltà, come la mancanza di contatti con il mondo esterno e il tempo limitato per utilizzare il telefono, il programma le ha offerto un’opportunità unica di crescita personale e artistica.

La cantante ha spiegato che il distacco dai social media e dalle opinioni esterne l’ha aiutata a concentrarsi sulla sua performance senza farsi influenzare dai giudizi altrui. “Mi sono divertita tantissimo, è stressante, soprattutto perché non hai il telefono, non hai la possibilità di contattare amici e parenti”, ha dichiarato. Questo isolamento, secondo Sarah, ha avuto un effetto positivo, permettendole di vivere l’esperienza in modo autentico e senza pressioni esterne. La sua vittoria, quindi, è stata una sorpresa, ma anche una conferma del suo talento.

Il primo incontro con Maria De Filippi

Un momento significativo della sua esperienza è stato il primo incontro con Maria De Filippi, che ha lasciato un’impronta duratura su Sarah. Durante il casting, la conduttrice le aveva espresso delle riserve sulla sua canzone, un episodio che ha generato in Sarah ansia e preoccupazione. “Maria l’ho conosciuta al primo casting. L’ansia era terribile, mi aveva detto che non le era piaciuta la canzone”, ha raccontato. Questo scambio iniziale, che l’aveva fatta tornare a casa in lacrime, si è rivelato essere una strategia per stimolarla e spingerla a migliorarsi.

Successivamente, durante le prove per il Festival di Sanremo, Sarah ha avuto modo di risentire Maria, che le ha dato consigli rassicuranti. “Lei mi ha detto di stare tranquilla, che le classifiche non importavano”, ha aggiunto. Questo supporto ha rafforzato il legame tra le due, rendendo Maria una figura fondamentale nel percorso di Sarah.

Novità dal Serale di Amici 24

Il talent show Amici si appresta a vivere un momento cruciale con la sesta puntata del Serale, in programma per sabato 26 aprile 2025. Durante questa puntata, i concorrenti si sfideranno in una nuova configurazione di squadre. Con Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini senza allievi, è stata accettata la proposta di unire le forze tra i team, creando una nuova squadra chiamata PettiLo.

Il ballerino Nicolò Filippucci ha spiegato la necessità di unire le forze: “Sono rimasto da solo, loro sono in due, forse è meglio unire le nostre forze”. Nonostante le iniziali riserve di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, la proposta è stata accettata, portando a una nuova dinamica all’interno del programma.

Inoltre, la competizione si intensifica con l’introduzione di nuove sfide. I concorrenti Jacopo Sol e TrigNO si esibiranno sulle note di “La mordidita” di Ricky Martin, un brano scelto per mettere alla prova le loro capacità di movimento sul palco. Con l’eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri, il numero dei talenti in gara si è ridotto a otto, rendendo la competizione ancora più agguerrita.

Le prossime puntate promettono di essere ricche di colpi di scena e sorprese, mantenendo alta l’attenzione del pubblico su Amici.

