Sarah Toscano: dalla gavetta ad Amici fino al trionfo di Sanremo 2025

Sarah Toscano ha raccontato il suo percorso musicale in un’intervista con Giulia Salemi nel podcast “Non lo faccio x moda“. Dalla sua partecipazione ad Amici fino alla vittoria a Sanremo 2025, la giovane artista ha condiviso aneddoti significativi della sua carriera, toccando anche il tema dell’amore e il suo legame con Matteo Berrettini.

L’incontro con Maria De Filippi e il primo casting

Il primo incontro tra Sarah Toscano e Maria De Filippi è avvenuto durante i casting di Amici. Questo momento cruciale ha segnato l’inizio della sua avventura nel mondo della musica, ma non è stato esattamente quello che la giovane cantante si aspettava. Sarah ha rivelato che il giudizio della conduttrice non è stato favorevole: «Ho fatto il primo casting davanti a lei, quindi è lì che l’ho conosciuta. Non mi ha dato un bellissimo giudizio. Mi aveva detto che non le era piaciuta la canzone. Spero l’abbia fatto per vedere come reagivo».

Questa critica ha colpito profondamente Sarah, che ha descritto il momento come un vero e proprio “colpo al cuore”. La cantante ha raccontato: «Non le è piaciuta la scelta della canzone. Ha detto che, secondo lei, non era adatta a me, quindi ero un po’ terrorizzata. Sono tornata in treno piangendo, disperata». Tuttavia, questo episodio si è rivelato un punto di svolta. La sua determinazione e il desiderio di dimostrare il suo valore l’hanno portata a essere richiamata nella scuola di Amici, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi e farsi notare.

Con grande sorpresa di tutti, Sarah è riuscita a conquistare il pubblico e i giudici, culminando nella vittoria della ventitreesima edizione del talent show. Questo trionfo ha segnato un cambiamento radicale nella sua carriera, trasformando una critica iniziale in un trampolino di lancio verso il successo.

La relazione con Matteo Berrettini

Durante l’intervista, Sarah Toscano ha anche parlato del suo rapporto con il tennista Matteo Berrettini. Nonostante le voci che circolano riguardo a una presunta relazione, la cantante ha chiarito: «Io non l’ho mai conosciuto, non ci siamo mai scritti». Questa affermazione ha messo a tacere le speculazioni su un possibile legame romantico tra i due, evidenziando come spesso le notizie possano essere amplificate senza fondamento.

La giovane artista ha preferito mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, concentrandosi sulla sua carriera musicale. La sua ascesa nel panorama musicale italiano è stata caratterizzata da impegno e dedizione, elementi che hanno contribuito a costruire la sua immagine pubblica.

Il suo percorso, iniziato con un giudizio critico, ha dimostrato che la perseveranza e la passione possono portare a risultati straordinari. Con la vittoria a Sanremo 2025, Sarah Toscano si è affermata come una delle nuove voci più promettenti della musica italiana, pronta a conquistare il cuore del pubblico con il suo talento.

