Sarah Michelle Gellar desidera tornare nel franchise di Scream mentre lavora al revival di Buffy

Sarah Michelle Gellar, l’attrice nota per il suo iconico ruolo di Buffy, è attualmente coinvolta nella realizzazione del revival della celebre serie “Buffy, l’ammazzavampiri“. Tuttavia, non ha perso la speranza di tornare in un altro amato franchise di successo, quello di “Scream“. Nonostante la sua esclusione dal sequel di “So cosa hai fatto“, Gellar ha espresso il desiderio di rientrare nella saga horror, rivelando di non essere stata contattata per il settimo capitolo della serie.

La situazione attuale di Sarah Michelle Gellar

L’attrice ha recentemente condiviso il suo rammarico per non essere stata chiamata a far parte di “Scream 7“, diretto da Kevin Williamson, il quale ha scritto il primo film della saga. Gellar ha dichiarato: “Non ci sono in Scream 7. Ho cercato di farne parte, ma nessuno mi ha voluta”. La sua frustrazione è evidente, soprattutto considerando che molti personaggi, anche quelli morti in precedenti capitoli, stanno tornando nella saga. Gellar si aspettava di ricevere una chiamata, ma purtroppo non è accaduto.

La saga di “Scream” ha una lunga storia di ritorni inaspettati. Personaggi come Skeet Ulrich e Matthew Lillard, che erano stati uccisi nei film precedenti, sono stati riportati in vita. Anche David Arquette, che ha interpretato Dewey, tornerà in “Scream 7“, nonostante il suo personaggio fosse morto nel quinto film. Questo ha alimentato ulteriormente le speranze di Gellar di rientrare nel franchise, ma la sua esclusione rimane un punto dolente.

Il personaggio di Sarah Michelle Gellar in Scream 2

Nel secondo capitolo della saga, uscito nel 1997, Sarah Michelle Gellar ha interpretato Cici Cooper, una giovane membro della confraternita Omega Beta Zeta. Il suo personaggio è stato terrorizzato telefonicamente dal killer Ghostface prima di subire un tragico destino, venendo gettata dal balcone di casa. Questo ruolo ha contribuito a consolidare la sua carriera nel genere horror, ma la sua presenza nel franchise è stata breve e drammatica.

Il 1997 è stato un anno significativo per Gellar, poiché ha debuttato nel ruolo di Buffy Summers, un personaggio che le ha cambiato la vita e che ha segnato un’epoca nella televisione. Nello stesso anno, ha recitato anche in “So cosa hai fatto“, dove ha interpretato Helen Shivers, una reginetta di bellezza coinvolta in una trama di suspense e mistero. Queste esperienze hanno contribuito a rendere Gellar una figura di spicco nel panorama dell’intrattenimento.

Le recenti controversie nel franchise di Scream

Nel contesto attuale, il franchise di “Scream” ha affrontato alcune polemiche, in particolare riguardo al licenziamento dell’attrice Melissa Barrera nel 2023. Un attore della saga ha preso le difese di Barrera, sottolineando l’importanza del suo contributo e il valore che ha portato al franchise. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla direzione futura della serie e su come le scelte di casting possano influenzare la percezione del pubblico.

La saga di “Scream” ha sempre avuto un forte legame con i suoi fan, e le decisioni riguardanti il cast e la trama sono sempre seguite con grande attenzione. La speranza di Gellar di tornare nel franchise è un riflesso della sua connessione con il pubblico e della nostalgia che molti provano per i personaggi e le storie che hanno segnato la loro gioventù. La sua attesa per una chiamata potrebbe non essere solo una questione personale, ma anche un desiderio di rimanere parte di un mondo che ha contribuito a definire la sua carriera.

