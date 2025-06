Sarah Jessica Parker spiega perché rifiuta i selfie: il valore della conversazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sarah Jessica Parker, celebre attrice nota per il suo ruolo in “Sex and the City”, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sui selfie e sull’importanza delle interazioni personali. Durante un’intervista al programma “The Howard Stern Show”, ha raccontato un episodio avvenuto in aeroporto che ha messo in luce il suo approccio alle richieste di foto da parte dei fan. La sua posizione non è dettata da scortesia, ma da un desiderio di connessione autentica.

L’episodio in aeroporto

Nel corso della sua intervista, Sarah Jessica Parker ha narrato un incontro avvenuto venerdì scorso in aeroporto. Una fan, di nome Julie, si è avvicinata all’attrice chiedendo di scattare una foto senza nemmeno presentarsi. Parker ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di una presentazione reciproca, rispondendo: “Ma non ci siamo nemmeno presentate. Non mi hai detto il tuo nome. Come ti chiami?”. Questo scambio ha aperto la strada a un’interazione più significativa.

Invece di concedere un selfie, Parker ha proposto a Julie di scambiare due chiacchiere. “Ti garantisco che sarà molto più significativo”, ha affermato. Questo approccio ha portato a un dialogo tra le due, che ha avuto luogo dopo che l’attrice ha pranzato con la sua famiglia. La conversazione ha dimostrato come un semplice scambio di parole possa essere più gratificante di una foto.

La reazione di Howard Stern

Howard Stern, conduttore del programma, ha commentato l’atteggiamento di Parker in modo sarcastico, paragonandola a una maestra che insegna le buone maniere. “Sembri una maestra che insegna alle persone come ci si comporta. Non è fastidioso?”, ha chiesto Stern. Sarah Jessica Parker ha risposto prontamente, affermando che non trova affatto fastidioso il suo approccio. Al contrario, ha confessato di sentirsi spaventata quando qualcuno si avvicina con il telefono già pronto per scattare una foto. “Mi coglie sempre di sorpresa”, ha detto, aggiungendo che preferisce decisamente una conversazione.

Parker ha invitato i fan a presentarsi e a condividere le loro emozioni, dicendo: “Forse non è il momento migliore, ma mi chiamo Veronica e sono emozionata di vederti”. Questo desiderio di interazione umana è un aspetto centrale della sua personalità.

Il valore delle relazioni nella vita familiare

L’approccio di Sarah Jessica Parker non si limita solo agli incontri casuali con i fan, ma si riflette anche nel modo in cui ha cresciuto i suoi figli. L’attrice ha parlato della sua filosofia educativa durante un’intervista a “The E! News Sitdown” con Bruce Bozzi. Parker ha sottolineato l’importanza di discutere di lavoro e indipendenza in famiglia, desiderando che i suoi figli, James Wilkie, di 22 anni, e le gemelle Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, di 15 anni, scelgano percorsi professionali che li ispirino.

“Vorrei che scegliessero percorsi professionali che siano stimolanti, difficili, ma anche gratificanti”, ha affermato. Parker ha espresso il desiderio che i suoi figli possano mantenersi da soli, sostenersi emotivamente e finanziariamente, e diventare persone affidabili per sé stessi e per gli altri. Questo approccio riflette un valore fondamentale nella vita dell’attrice: l’importanza delle relazioni e delle connessioni umane, sia nella vita privata che nelle interazioni pubbliche.

