Sara Tommasi: una nuova vita tra Terni e Sharm el-Sheikh dopo anni di difficoltà

Sara Tommasi, celebre showgirl italiana, ha recentemente condiviso la sua esperienza di rinascita personale dopo un lungo periodo di sfide e difficoltà. Oggi, a 43 anni, vive tra Terni e Sharm el-Sheikh con il marito Antonio Orso, suo agente. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, poiché ha superato momenti bui legati a dipendenze e malesseri, trovando finalmente stabilità e serenità.

Un percorso di guarigione e stabilità

Sara Tommasi ha rivelato di non aver più assunto psicofarmaci negli ultimi tre anni, un traguardo significativo che testimonia il suo impegno nel prendersi cura della propria salute mentale. La showgirl ha affrontato diverse crisi legate a dipendenze, ma oggi si sente forte e pronta a guardare al futuro. In un’intervista al Corriere della Sera, ha affermato: “Sono tre anni che non vado dal medico. Antonio sa che se vede qualcosa che non gli torna, ne parliamo e poi andiamo dallo specialista”. Questo approccio proattivo alla salute dimostra quanto sia importante per lei mantenere un equilibrio nella vita quotidiana.

Sara ha anche sottolineato l’importanza di condurre uno stile di vita sano, dedicandosi regolarmente all’attività fisica e alla cura di sé. La sua routine include esercizi in palestra e un sonno regolare, elementi che contribuiscono al suo benessere generale. La coppia, unita da un legame profondo, si è sposata nel marzo 2021, durante la pandemia, e ha trovato una nuova casa a Sharm el-Sheikh, dove trascorrono parte del loro tempo.

Una scelta di vita: Sharm el-Sheikh

La decisione di trasferirsi a Sharm el-Sheikh è stata influenzata da un viaggio iniziale per motivi lavorativi. Sara ha spiegato: “A Sharm dovevo fare una pubblicità per un resort. Una volta lì, ci siamo innamorati del posto e dopo tre giorni abbiamo comprato casa”. Questa scelta ha rappresentato un nuovo inizio per la coppia, che ora vive una vita divisa tra la tranquillità della località egiziana e la sua città natale, Terni. Tuttavia, il trasferimento è avvenuto solo dopo la scomparsa della madre di Sara, un evento che ha segnato profondamente la sua vita e le ha insegnato a valorizzare ogni momento.

Guardare al futuro con speranza

Nonostante il difficile passato, Sara Tommasi è determinata a guardare al futuro con ottimismo. La sua esperienza di dolore e perdita l’ha portata a riflettere sull’importanza della famiglia e del desiderio di diventare madre. Anche se ha subito un intervento all’utero che ha comportato dei rischi per una gravidanza, sta considerando l’adozione come una possibilità. Questo desiderio di maternità è un segno della sua volontà di costruire una vita piena di significato e amore.

Sara ha affermato di essere felice di aver ritrovato il sorriso e di aver lasciato alle spalle un passato difficile. La sua storia è un esempio di come sia possibile superare le avversità e trovare la forza per ricominciare. Con una nuova prospettiva sulla vita, Sara Tommasi si prepara ad affrontare le sfide future con maturità e determinazione.

