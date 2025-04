Sara Tommasi: Un viaggio tra successi, sfide e rinascita personale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sara Tommasi, showgirl di 43 anni, ha vissuto una vita ricca di esperienze contrastanti. Dalla gioia di un’infanzia serena e il successo in televisione, ha affrontato momenti bui segnati da malattia e scelte sbagliate. Oggi, dopo aver superato le sue difficoltà, è felice e sposata con Antonio Orso, un uomo che la sostiene e la protegge. La sua storia è un esempio di resilienza e speranza, un racconto che merita di essere approfondito.

Gli inizi e il matrimonio in tempi di pandemia

Intervistata dal Corriere della Sera, Sara ha condiviso dettagli del suo matrimonio, celebrato nel marzo 2021 a Massa Martana. In un contesto di restrizioni dovute al Covid-19, la cerimonia è stata intima, con solo sette invitati: lei, il marito, la nonna, il padre, la madre con la sua governante e l’autista. Oggi, la Tommasi divide il suo tempo tra Terni, la sua città natale, e Sharm el-Sheikh, dove ha trovato un nuovo equilibrio.

Riflettendo sulla sua infanzia, Sara ha evocato ricordi felici trascorsi con i genitori in parchi di divertimento come Gardaland e Eurodisney. Questi momenti spensierati hanno segnato un periodo di gioia che contrasta con le difficoltà affrontate in seguito. La perdita della madre, avvenuta tre anni fa a causa del Parkinson, ha rappresentato un duro colpo per la showgirl, che ha anche rivelato di condividere con il padre la diagnosi di disturbo bipolare.

Dopo essersi trasferita a Milano, Sara ha conseguito la laurea in Economia presso l’Università Bocconi, un traguardo che ha raggiunto con il professor Dallocchio. Nonostante un’offerta di lavoro in banca, ha scelto di dedicarsi al mondo dello spettacolo, iniziando a lavorare a Paperissima. In quel periodo, il suo agente era Lele Mora, con cui ha avuto un rapporto professionale intenso, partecipando a casting e serate in discoteca, guadagnando cifre considerevoli per l’epoca.

La lotta contro la malattia e la spirale discendente

Sara ha rivelato di aver scoperto di soffrire di disturbo bipolare, una condizione che inizialmente non accettava. La sua carriera ha subito un cambiamento radicale, passando dalla televisione a film per adulti, un periodo segnato da confusione e scelte sbagliate. Ha anche denunciato cinque persone per violenza sessuale, ma tutte sono state assolte. Riflessioni amare accompagnano il ricordo di quel periodo: “Se avessi ascoltato mia madre e avessi preso un anno di pausa, forse non mi sarebbe successo nulla”.

La spirale discendente ha portato Sara a fare uso di sostanze, aggravando la sua situazione. Dopo aver toccato il fondo, ha cercato aiuto e ha affrontato tre ricoveri, il più lungo dei quali è durato sei mesi. La sua ultima degenza è avvenuta presso Villa Maria Pia a Roma, un’esperienza che ha segnato un punto di svolta nella sua vita.

La rinascita e il desiderio di una famiglia

Oggi, Sara Tommasi si sente rinata e ha smesso di assumere farmaci, vivendo una fase di tranquillità accanto al marito Antonio. La loro storia d’amore è iniziata nel 2020 durante un evento, e da allora hanno costruito un legame profondo. Sara ha rivelato di desiderare un figlio, ma ha anche condiviso le difficoltà legate a una gravidanza a rischio, considerando l’adozione come una possibilità futura.

La showgirl ha espresso il desiderio di tornare in televisione, a patto che le venga proposto un programma che rispecchi la sua nuova visione della vita. Ha anche accennato a un possibile docufilm sulla sua esperienza con il disturbo bipolare, un modo per sensibilizzare e condividere la sua storia. Tra i ricordi più belli, ha citato il tempo trascorso con colleghi come Simona Ventura e Gerry Scotti, sottolineando l’importanza di quegli anni magici nel suo percorso professionale.

Sara Tommasi continua a scrivere la sua storia, affrontando il futuro con ottimismo e determinazione, pronta a condividere la sua esperienza per ispirare chi si trova ad affrontare sfide simili.

