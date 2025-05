Met Gala 2025: Zendaya e Anna Sawai sfoggiano look identici, scatenando reazioni sui social

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Met Gala 2025, tenutosi il 5 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York, ha visto protagoniste due attrici che hanno catturato l’attenzione dei media e dei fan per la loro sorprendente somiglianza nei look. Zendaya e Anna Sawai, entrambe icone di stile, hanno scelto outfit quasi identici per celebrare il tema “Su misura per te“. Questo evento annuale, noto per la sua eccentricità e il glamour, ha messo in luce non solo la moda, ma anche le dinamiche sociali e le reazioni del pubblico.

I look di Zendaya e Anna Sawai al Met Gala

Zendaya, 28 anni, ha fatto il suo ingresso sul tappeto rosso indossando un tailleur bianco aderente di Louis Vuitton, creato dal designer Pharrell Williams. Il suo outfit, composto da tre pezzi, includeva una cravatta coordinata, un cappello a tesa larga e una spilla scintillante posizionata sotto il colletto. Per aggiungere un tocco di colore, ha scelto di indossare smalto rosso sulle unghie, mettendo in evidenza anche un nuovo anello di fidanzamento, regalo del compagno Tom Holland.

Dall’altra parte, Anna Sawai, 32 anni, ha optato per un abito Dior che presentava elementi simili, come una camicia con colletto, una cravatta bianca e un cappello a tesa larga. Tuttavia, la differenza principale tra i due look risiedeva nei pantaloni: quelli di Sawai erano a gamba larga, mentre quelli di Zendaya erano svasati. Questa scelta di abbigliamento ha messo in evidenza non solo il loro senso della moda, ma anche la loro capacità di interpretare un tema comune in modi distintivi.

La carriera di Zendaya al Met Gala

Zendaya è una veterana del Met Gala, avendo partecipato a sei edizioni dell’evento. Il suo debutto risale al 2015, quando ha indossato un abito scultoreo di Fausto Puglisi, caratterizzato da motivi solari ricamati, in occasione del tema “Cina: Attraverso lo specchio“. Da allora, ha continuato a sorprendere il pubblico con i suoi look, rendendo omaggio alle sue radici Disney nel 2019, quando si è presentata come una Cenerentola luminosa per il tema “Camp: Note sulla moda“. La sua presenza costante al Met Gala ha consolidato la sua reputazione come icona di stile.

Anna Sawai, invece, ha fatto il suo debutto al Met Gala nel 2025, quindi la sua partecipazione rappresenta un momento significativo nella sua carriera. La giovane attrice, nota per il suo ruolo nella serie “Shōgun“, ha dimostrato di avere un occhio attento per la moda e di saper competere con le più affermate star del settore.

Le reazioni sui social media

La somiglianza tra i look di Zendaya e Anna Sawai non è passata inosservata ai fan, che si sono affrettati a commentare e confrontare i due outfit sui social media. La reazione di Anna Sawai è stata particolarmente interessante: ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto del suo look, scattata dalla stylist Karla Welch, accompagnata da una didascalia che rendeva omaggio a Zendaya. Sawai ha scritto: “Celebrando lo spirito del dandismo nero e Zendaya, eheh”, dimostrando così un atteggiamento positivo verso la somiglianza dei loro look.

Al contrario, Zendaya non ha ancora rilasciato commenti pubblici sulla situazione. Tuttavia, il suo stylist di lunga data, Law Roach, ha espresso sorpresa per la coincidenza, condividendo un video su TikTok in cui ha affermato: “Muoio, ha lo stesso look di Zendaya. Sono così contento che siamo arrivati prima”. Questa reazione evidenzia l’attenzione e l’importanza che il mondo della moda attribuisce a tali eventi, dove ogni dettaglio è scrutinato e commentato.

Il Met Gala 2025 si è quindi rivelato un palcoscenico non solo per la moda, ma anche per le interazioni sociali tra le celebrità, dimostrando come l’abbigliamento possa fungere da catalizzatore per conversazioni e confronti nel mondo dello spettacolo.

