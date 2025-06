Sara Barbieri racconta la sua vita da mamma e il rapporto con Fabrizio Corona

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Sara Barbieri, modella di 25 anni e compagna di Fabrizio Corona, condivide momenti intimi della sua vita da madre attraverso le sue Instagram Stories. La giovane madre, che ha dato alla luce il piccolo Thiago il 21 dicembre scorso, si mostra entusiasta e innamorata del suo bambino, che ora ha quasi sei mesi. Le sue risposte alle domande dei follower offrono uno spaccato della sua quotidianità e del suo legame con il compagno.

La gioia di essere madre

Sara Barbieri non nasconde la sua felicità nel diventare madre. Nelle sue Stories, racconta quanto sia speciale il piccolo Thiago, descrivendolo come “l’amore della mia vita”. La modella ha scelto di allattarlo esclusivamente al seno e sottolinea di aver avuto la fortuna di avere una buona produzione di latte. Questo periodo, pur con le sue sfide, è per lei un’esperienza meravigliosa. Sara condivide anche dettagli sul suo parto, definendolo “naturale e veloce”, durato solo due ore, e ammettendo di aver optato per l’epidurale.

Fabrizio Corona, un padre dolce e affettuoso

Le domande sui genitori di Thiago non mancano, e Sara non esita a parlare del suo compagno, Fabrizio Corona. Nonostante il noto ex re dei paparazzi non si dedichi ai cambi di pannolini, Sara lo descrive come un padre dolcissimo. Racconta che ogni sera Fabrizio si dedica a raccontare al piccolo le sue esperienze quotidiane, creando un legame speciale tra padre e figlio. La modella esprime la sua gioia nel vedere i due interagire, affermando che è uno dei regali più belli che la vita le abbia offerto.

La relazione con Fabrizio Corona

Sara e Fabrizio sono insieme da quasi due anni e mezzo, e la modella rivela il segreto della loro relazione felice. Nonostante la pazienza sia fondamentale, Sara sottolinea che il vero segreto è divertirsi insieme. Questo approccio ha permesso loro di affrontare le sfide quotidiane con leggerezza e affetto, creando un ambiente sereno per la crescita di Thiago.

La vita di Sara Barbieri, tra la carriera di modella e il ruolo di madre, è caratterizzata da momenti di gioia e condivisione. La sua esperienza, raccontata attraverso le Instagram Stories, offre uno spaccato autentico della sua quotidianità e del legame speciale con Fabrizio e il loro bambino.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!