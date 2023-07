Sapreste riconoscere la bambina di questa fotografia? Oggi è un’attrice famosissima

Vediamo insieme se sarete in grado di riconoscere la bambina nella foto. Oggi è un’attrice famosissima che ha partecipato a numerosi progetti cinematografici internazionali. È apprezzata in tutto il mondo per le sue interpretazioni, soprattutto grazie al fatto che è la protagonista di una saga cinematografica molto famosa. La sua bellezza è oggettivamente apprezzata praticamente da tutti, avete capito di chi stiamo parlando?

Grazie alla sua presenza scenica ha avuto la possibilità di lavorare con i registi più importanti, da Woody Allen a Sofia Coppola. Stiamo parlando ovviamente di Scarlett Johansson. Nata nel 1984 a New York da padre danese e da madre statunitense, inizia fin da giovanissima a lavorare nel settore della recitazione. A partire dal 1994 inizia a lavorare in produzioni televisive e cinematografiche, facendo le prime apparizioni in show come Genitori cercasi o Mamma ho preso il morbillo. Il 2003 rappresenta per lei la consacrazione, grazie alla pellicola e il relativo ruolo in Lost in translation di Coppola. Per questa ed altre interpretazioni sarà candidata a ben due Golden Globe, come miglior attrice per un film commedia e come miglior attrice in un film drammatico.

L’attrice nel corso della sua vita ha avuto poi la possibilità di lavorare con il regista Woody Allen per il film Match Point. L’interpretazione le fece ottenere la sua quarta candidatura ai Golden Globe. Successivamente, ha continuato a collaborare con il regista in Scoop e Vicky Cristina Barcelona. Il ruolo che l’ha consacrata come una delle attrici più famose ed amate al mondo è quello della Vedova Nera, all’interno del Marvel Cinematic Universe. L’attrice ha interpretato questo personaggio per la prima volta nel 2010, in occasione di Iron Man 2.

Scarlett Johansson nel corso della sua vita si è sposata tre volte, la prima con Ryan Reynolds in Canada nel 2008 e dal quale divorziò dopo poco tempo. A partire dal 2013 ha iniziato una relazione con il giornalista francese Romain Dauriac, dal quale ha avuto la primogenita Rose Dorothy per poi sposarsi successivamente nel 2014 fino al 2017. Dal 2020 è sposata con l’attore del Saturday Night Live Colin Jost dal quale ha avuto nel 2021 il secondogenito Cosmo.