Sapete chi è l’ex marito di Shannen Doherty? Dopo il divorzio lei deve combattere una nuova battaglia

Kurt Iswarienko è ormai l’ex marito di Shannen Doherty, l’attrice di Beverly Hills 90210 che sta lottando contro il cancro. I due si sono separati dopo 12 anni di matrimonio. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla loro storia.

Chi è l’ex marito di Shannen Doherty

Kurt Iswarienko è il 22 giugno 1974 negli Stati Uniti, è fotografo e produttore e lavora nell’industria cinematografica. Lui e Shannen Doherty si sono sposati nell’ottobre del 2011. Prima di lui l’attrice è stata sposata con Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 e Rick Salomon dal 2002 al 2003.

Dopo la scoperta del cancro al seno nel 2015, Shannen Doherty ha intrapreso un lungo percorso di guarigione che ha sempre visto il marito al suo fianco.

“Anche quando so che era davvero difficile starmi vicino, lui c’era – dichiarava l’attrice di Streghe e People in quel periodo di cure – Anche quando mi sentivo brutta, calva e pelle e ossa, lui c’era”

I motivi della separazione e il ritorno del tumore

Stando alle indiscrezioni, sembra che la separazione sia dovuta a un tradimento di lui ma nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni sulle cause della rottura. “Il divorzio è l’ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta”, ha commentato la portavoce dell’attrice.

Prima della richiesta di divorzio così scriveva Shannen Doherty su Instagram:

“Le uniche persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza e rispetto totale”

L’attrice, inoltre, ha rivelato di recente che il tumore è tornato, purtroppo ancora più aggressivo di prima. E ha condiviso sui social un video in cui dichiara che le sono state riscontrate metastasi al cervello e in cui confida di essere molto impaurita. Un nuova battaglia, dunque, per la sfortunata attrice, da combattere stavolta senza il supporto di Kurt.