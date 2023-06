Sapete chi è l’ex marito di Filippo Timi? Sono stati una coppia sia nel lavoro che nel privato

Sebastiano Mauri è l’ex marito di Filippo Timi, l’attore e regista umbro – dichiaratosi più volte bisessuale – attualmente al cinema nell’ultimo film di Marco Bellocchio Rapito. I due hanno avuto una lunga relazione ma si sono separati nel 2022. Scopriamo qualcosa in più sulla coppia, nella vita privata e in campo artistico.

Chi è l’ex marito di Filippo Timi

Sebastiano Mauri è nato il 15 febbraio 1972 a Milano e ha origini italo-argentine. È artista, scrittore e regista teatrale e cinematografico. Durante l’infanzia vive per alcuni periodi in America Latina e un anno in Africa. A vent’anni si trasferisce negli Stati Uniti dove frequenta la New York University e si laurea in cinema. Per ben tredici anni resta a lavorare a New York.

I suoi cortometraggi ottengono molto successo e raccolgono premi di alto profilo come il Warner Brothers Award e il Martin Scorsese Post-Production Award. Si avvicina poi al mondo dell’arte e molte delle sue opere vengono esposte in diversi musei sparsi per il mondo.

La lunga relazione e il matrimonio a New York

Sebastiano Mauri e Filippo Timi, dopo una lunga relazione, si sposano a New York nel 2016. L’unione tra i due artisti non è solo sentimentale ma è anche un’intesa professionale. I loro spettacoli scritti a quattro mani hanno ricevuto molti riconoscimenti dal pubblico e dalla critica. Tra questi Favola, dapprima spettacolo teatrale e poi film (uscito nelle sale nel giugno 2018) che racconta la storia di due casalinghe nell’America degli anni Cinquanta.

La coppia si è sposata negli Stati Uniti perché non era convinta di come venivano gestite le unioni civili in Italia: “c’è uno sportello a parte e si chiamano formazioni sociali specifiche, qualcosa che fa pensare all’apartheid”.

Filippo Timi, in un’intervista del gennaio 2022 a Vanity Fair, ha dichiarato di aver divorziato ma non ha aggiunto nessun altro particolare.