Sapete chi è l’ex fidanzato di Megan Fox? Sembra che tra i due ci sia un riavvicinamento

Machine Gun Kelly è l’ex fidanzato di Megan Fox, l’attrice di New Girl che ha recentemente dichiarato di avere un brutto rapporto con il suo corpo e di soffrire di dismorfismo corporeo. I due, che si sono lasciati lo scorso febbraio, sono stati avvistati insieme alle Hawaii. Sono forse in pausa di riflessione? Scopriamo intanto qualcosa in più su di lui e sulla loro storia.

Chi è l’ex fidanzato di Megan Fox

Machine Gun Kelly, pseudonimo di Colson Baker, è nato nel 1990 ed è un cantante, attore e rapper statunitense. È stato interprete di brani di grande successo come Bad Things e Rap Devil. Nella sua carriera ha pubblicato sei album in studio e si è diviso tra l’attività di rapper e quella di cantante pop punk.

L’attrice e il cantante si sono conosciuti sul set del film Midnight in the Switchgrass. I due facevano coppia fissa dal 2020 e nel 2022 era arrivato il fidanzamento ufficiale, con un anello che Colson aveva disegnato personalmente per lei. La proposta di matrimonio era stata anche affiancata da una specie di rito, il gesto di bere una fialetta del proprio sangue.

Il 33enne musicista ha una figlia, Casie, nata nel 2009. La Fox, invece, ha tre figli, nati dal matrimonio con il collega Brian Austin Green: Noah, Bodhi Ransom e Journey River Green.

La rottura e il riavvicinamento

La notizia della rottura tra l’attrice e Machine Gun Kelly è stata data nel febbraio scorso dal magazine US Weekley dopo che la Fox aveva cancellato dal suo account Instagram tutte le foto insieme a Colson Baker. L’attrice aveva anche pubblicato un post che faceva riferimento a una canzone di Beyoncé incentrata sui tradimenti. Post successivamente cancellato così come il suo account, ora ricomparso. Sembra che il motivo della rottura sia stata la scoperta di messaggi sullo smartphone di Colson.

Ora sembra che il cantante e l’attrice siano ancora in contatto… è il primo passo per un riavvicinamento?