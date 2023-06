Sapete chi è la moglie di Michael J. Fox? Gli è sempre stata vicina in tutti questi anni di malattia

Tracy Pollan è la moglie di Michael J. Fox, l’attore di Ritorno al futuro che ha da poco ricevuto a New York un premio alla carriera dal Museum of the Moving Image (MoMi). I due sono sposati da 34 anni. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla coppia.

Chi è la moglie di Michael J. Fox

Tracy Pollan è nata a Long Island il 22 giugno 1960 ed è un’attrice e modella statunitense. Ha studiato recitazione al Lee Strasberg Institute ed ha esordito in teatro. Negli anni Ottanta ha lavorato in televisione. È la sorella del giornalista statunitense Michael Pollan.

Michael J. Fox e Tracy Pollan si sono conosciuti sul set di Casa Keaton e si sono sposati nel 1988. Hanno 4 figli: Sam Michael (nato nel 1989), le gemelle Aquinnah Kathleen e Schuyler Frances (1995) ed Esmé Annabelle (2001). L’attore è malato di Parkinson (che gli è stato diagnosticato a 29 anni) e ha dichiarato che sua moglie Tracy gli è sempre rimasta vicina.

La malattia e la vicinanza della moglie

In un’intervista al Sunday Today Michael J. Fox ha raccontato il momento in cui, trent’anni fa, ha detto a sua moglie di avere contratto la malattia:

“Non sapevamo cosa aspettarci” – ha spiegato l’attore – Una delle cose per cui amerò sempre Tracy è che in quel momento non ha battuto ciglio. È davvero fantastico avere un partner. Tracy è lì in prima linea con me ogni singolo giorno. Non pretende mai di sapere più di quanto ne so io. Quello che fa lei è: se c’è qualcosa di divertente, facciamolo. Affronteremo il tragico dopo”

Nel gennaio scorso è uscito STILL: la storia di Michael J. Fox (disponibile su Apple+ TV dal 12 maggio 2023), il film documentario in cui l’attore racconta la sua vita prima e dopo la diagnosi del morbo di Parkinson. Un lavoro realizzato per capire ed “esplorare ciò che accade quando un ottimista inguaribile si confronta con una malattia incurabile”.