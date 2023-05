Sapete chi è la moglie di Fabrizio Gifuni? Il loro sodalizio, personale e artistico, dura da oltre vent’anni

Sonia Bergamasco è la moglie di Fabrizio Gifuni, fresco vincitore del David di Donatello come miglior attore protagonista per Esterno Notte di Marco Bellocchio. I due sono uniti da oltre vent’anni, sono attori straordinari e hanno coltivato un sodalizio personale e artistico senza uguali. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla coppia.

Chi è la moglie di Fabrizio Gifuni

Sonia Bergamasco è attrice di teatro, cinema e tv, regista, scrittrice, poetessa e musicista. È nata a Milano nel 1966. Dopo la maturità classica, si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e in recitazione presso la Scuola del Piccolo Teatro. La sua carriera – al teatro, al cinema e in televisione – è frutto di scelte accurate e attinenti la sua poetica di artista completa.

A teatro ha lavorato con Giorgio Strehler, Massimo Castri e Carmelo Bene. Sul grande schermo predilige il cinema d’autore. Ha recitato per Liliana Cavani, Silvio Soldini, Giuseppe Bertolucci, Marco Turco, Bernardo Bertolucci. Il successo probabilmente arriva con l’interpretazione ne La meglio gioventù (2003) di Marco Tullio Giordana, per la quale ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attrice.

Ha lavorato più volte insieme al marito, in La meglio gioventù, nel film Musikanten e nella serie tv De Gasperi, l’uomo della speranza. Ha pubblicato un libro di poesie Il quaderno (La nave di Teseo, 2022) e Un corpo per tutti. Biografia del mestiere di attrice (Einaudi, 2023).

Due figlie e una vita molto riservata

Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni sono sposati dal 2000. Sono una coppia riservatissima, poco incline alla mondanità, al gossip e ai pettegolezzi. Vivono a Roma e hanno due figlie: Valeria, nata nel 2004, e Maria, del 2006. In un’intervista, così Sonia Bergamasco aveva descritto il rapporto con il marito: