Sapete chi è la madre della bambina di Benicio del Toro? È la figlia di una leggenda del rock

Kimberly Stewart non è la moglie di Benicio del Toro, nonostante molti pensino il contrario. Hanno avuto una figlia nel 2011 ma l’attore portoricano non ha mai ufficializzato la loro relazione. Scopriamo qualcosa in più sulla coppia e sulla loro storia.

Chi è la madre della figlia di Benicio del Toro

Benicio del Toro e la modella e attrice Kimberly Stewart si sono conosciuti nel 2010 nel mitico hotel hollywoodiano Chateau Marmont. La leggenda narra che abbiano concepito la figlia Delilah la sera stessa del loro incontro. Hanno stupito tutti quando hanno annunciato di aspettare un bambino pur non essendo una coppia.

Kimberly Stewart è la figlia dell’icona rock Rod Stewart. Nella sua vita sembra avere avuto relazioni con l’attore Talan Torriero di Laguna Beach e con il musicista Cisco Adler. Sembra anche che quando rimase incinta di Benicio del Toro avrebbe voluto mettere su famiglia con lui ma sapeva che l’attore non l’avrebbe sposata pur volendo tenere il bambino.

Il rapporto tra i due

In un’intervista alla rivista Hello! Magazine la Stewart ha parlato del parto, della figlia e del suo rapporto con Benicio del Toro.

“Tutta la famiglia, compreso Benicio, era in ospedale e lui e mia madre erano in sala parto con me. Benicio è sempre presente e lui e sua figlia hanno un legame molto speciale. Delilah assomiglia decisamente a suo padre, ma ha le mie gambe e il mio colore degli occhi”

L’attore non ama parlare della sua vita privata e chi gli chiede se ha una nuova relazione, risponde:

“Sull’argomento relazioni preferisco non sbilanciarmi. È uno di quei campi in cui procedo a fari spenti, con molta cautela, e non mi va di raccontare troppo. Anche perché farei ingelosire i miei cani, sono molto possessivi”

La carriera di Benicio del Toro è segnata dai ruoli estremi che spesso gli sono stati affidati.