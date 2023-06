Sapete chi è la fidanzata di Pedro Alonso? Condividono la passione per il mondo dell’arte

Tatiana Djordievic è la fidanzata di Pedro Alonso, l’attore spagnolo che sta girando Berlino, il prequel Netflix de La casa di Carta. I due sono una coppia nella vita e nell’arte. Insieme hanno realizzato insieme il manifesto dell’edizione 2021 del Festival della Tv di Monte-Carlo. Scopriamo qualche curiosità su di lei e sulla coppia.

Chi è la fidanzata di Pedro Alonso

Tatiana Djordievic è un’artista di origine serba che vive a Parigi da tanti anni. Si è laureata alla Sorbona in letteratura comparata. Con Pedro Alonso condivide la vita sentimentale e quella artistica. Insieme amano scrivere e dipingere. Hanno condiviso un percorso artistico ispirati dal pittore Gustave Moreau: un inno all’esoterismo e alle arti antiche e primitive.

Insieme hanno anche firmato il manifesto del Festival della Tv di Monte-Carlo 2021. Un dipinto, offerto ai reali monegaschi dal titolo Magü, una parola persiana che significa magia. Tatiana, artista eclettica, è anche ipnoterapeuta e ha ispirato all’attore il suo primo romanzo intitolato Libro di Filippo (La nave di Teseo). L’attore dice di aver scoperto nelle sedute di essere stato in una vita precedente un soldato romano di nome Filippo.

La passione per la pittura

Pedro Alonso, il Berlino de La casa di carta, ha cominciato a dipingere da bambino. Le sue opere sono firmate Pedro O’Choro, dal cognome della nonna paterna. Le riprese de La casa di carta che più ha amato sono state quelle di Firenze con Alvaro Morte (il Professore). In Toscana è rimasto per altri due giorni dopo la fine delle riprese, in giro per musei. Le sue opere preferite sono state il David di Michelangelo e la Cupola del Brunelleschi.

L’attore tornerà sugli schermi a breve con il prequel Berlino. Questa volta l’azione si svolge tutta a Parigi dove l’obiettivo è rapinare 44 milioni di euro in gioielli. Su Netflix arriverà in occasione di Natale 2023.