Sapete chi è la compagna di Michele Riondino? Lavora nel mondo dello spettacolo ma non fa l’attrice

Eva Nestori è la compagna dell’attore e musicista Michele Riondino, indimenticato protagonista della fiction Il giovane Montalbano, attualmente a teatro con Ritratto dell’artista da morto, testo e regia di Davide Carnevali.

Chi è la compagna di Michele Riondino

Eva Nestori è una make-up artist, da vent’anni lavora nel mondo dello spettacolo e collabora con molti personaggi famosi. Ha studiato a Roma all’Accademia Altieri Moda e Arte e si è specializzata nell’indirizzo estetico e cine-teatrale.

Eva e Michele Riondino si sono incontrati proprio sul set, in Sicilia, durante le riprese de Il giovane Montalbano dove lei faceva la make-up artist. Quando si sono conosciuti l’attore non era ancora molto noto, e all’inizio sono riusciti a mantenere la loro relazione lontano dai riflettori.

La coppia vive a Roma ed ha suggellato la loro storia d’amore con la nascita di due figlie: Frida, nata nel 2014 e Irma, venuta al mondo nell’aprile 2020 in piena pandemia.

I prossimi impegni dell’attore tarantino impegnato nel sociale

Nato a Taranto 44 anni fa, Michele Riondino è molto impegnato nel sociale ed attivo in questioni legate alla giustizia, alla legalità, alla politica. Per il ritorno a teatro ha scelto Ritratto dell’artista da morto (Italia ’41 e- Argentina ’78), che ha appena debuttato in prima nazionale al Piccolo Teatro Melato di Milano. Si tratta della nuova produzione del Piccolo ed è la storia di due musicisti scomparsi nell’Argentina del ‘78 e durante il nazismo.

Riondino è anche il promotore e direttore artistico (insieme a Diodato e Roy Paci) di Uno maggio Taranto libero e pensante, il concerto del Primo Maggio di Taranto che quest’anno ha compiuto dieci anni. Lo vedremo presto in televisione nel ruolo dell’imprenditore Vincenzo Florio ne I Leoni di Sicilia, la saga familiare per la regia di Paolo Genovese prodotta da Disney. L’attore, inoltre, ha appena concluso la sua prima regia, il film Palazzina Laf di cui è protagonista insieme ad Elio Germano.