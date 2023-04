Sapete chi è la compagna di Gabriele Salvatores? Lavora con lui ed è l’ex moglie di un caro amico

Rita Rabassini è la compagna del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, attualmente sugli schermi con il film Il ritorno di Casanova. La coppia ha un rapporto non solo sentimentale ma anche di tipo professionale. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi è la compagna di Gabriele Salvatores

Rita Rabassini è una scenografa di fama. È nata a San Paolo, in Brasile, il 17 dicembre 1960. Con Gabriele Salvatores ha una relazione di lunga data ma coltiva anche un rapporto professionale con il regista essendo stata la scenografa di numerosi suoi film. Nel 2013 ha ricevuto una nomination al David di Donatello come miglior scenografa per Educazione siberiana. Ha avuto anche due candidature al Nastro d’Argento alla migliore scenografia nel 2010 per Happy Family e nel 2013 sempre per Educazione siberiana.

Il precedente matrimonio con Diego Abatantuono

Non tutti sanno però che il rapporto tra i due artisti ha un retroscena piuttosto singolare. Quando si sono conosciuti Rita era sposata con l’attore (nonché amico di Gabriele) Diego Abatantuono. Rita Ribassini e Diego Abatantuono sono stati sposati dal 1984 al 1987 e hanno avuto una figlia, Marta (nata nel 1985), ora avvocato. Hanno tre nipotini, figli di Marta e Matteo Saccocci: Matilde, Maria Carlotta e Michelangelo.

Una famiglia allargata

Finito il matrimonio con Abatantuono, Rita Rabassini ha iniziato la relazione con il regista napoletano, che dura tutt’ora, ma tutti sono rimasti in ottimi rapporti. Sono una famiglia allargata.

“C’è stata un’alchimia affascinante – ha dichiarato qualche anno fa in un’intervista Diego Abatantuono – dopo la separazione lei si è fidanzata con Salvatores, con il quale io allora lavoravo, e veniva a trovarlo con nostra figlia. Siamo in ottimi rapporti”

Dopo la separazione con Rita Rabassini, Diego Abatantuono ha conosciuto Giulia Begnotti, che è diventata la sua compagna di vita. La coppia ha due figli: Marco e Matteo. Rita Rabassini e Gabriele Salvatores, invece, non hanno figli in comune.