Sapete chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis? Salgono spesso sul ring insieme

Georgian Cimpeanu è il nuovo fidanzato dell’ex velina Elisabetta Canalis, sempre più spesso in Italia negli ultimi tempi. La notizia ormai è ufficiale, dopo mesi di rumors, dal momento che i due sono stati fotografati insieme a Los Angeles mentre camminavano mano nella mano. Scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla coppia.

Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis

Georgian Cimpeanu, nato nel 1993, è nato in Romania ma è cresciuto a Roma. Dove, fin da giovanissimo, si è dedicato allo sport, passando dal karate al kickboxing. Chiamato Iceman, è diventato un campione di kickboxing famosissimo nel suo ambiente. Ha già conquistato, infatti, diversi titoli nonostante la giovane età: è stato tre volte campione del mondo di kickboxing e una volta campione d’Italia.

Proprio la passione comune per il kickboxing ha fatto incontrare Georgian Cimpeanu e Elisabetta Canalis. La quarantaquattrenne attrice e showgirl e il trentennecampione di kickboxing si conoscono da almeno un anno e sarebbe stato proprio lui a convincerla a salire su un ring. I due si sono allenati spesso insieme, come è documentato da diversi video postati da entrambi su Instagram negli ultimi mesi.

Gli allenamenti insieme e le prime immagini in atteggiamenti intimi

La coppia è stata già avvistata più volte insieme a Milano, nel febbraio scorso, durante la Settimana della Moda. Lo sportivo e l’ex velina erano stati fotografati mentre entravano a casa di lei. In pubblico, però, non avevano mai mostrato, finora, nessun atteggiamento intimo. Ora sembra che i due abbiano deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole.

Da tempo girava voce che il rapporto tra la Canalis e il marito, il chirurgo ortopedico Brian Perri, fosse in crisi. La notizia della separazione è arrivata nel marzo 2023. Sposati dal 2014, i due hanno una figlia, la piccola e bellissima Skyler Eva. Non si sa cosa abbia posto fine al loro rapporto: “differenze inconciliabili” dicevano le carte presentate al giudice di Los Angeles per la separazione. E ora Elisabetta è pronta per una nuova storia d’amore.