Sapete chi è il marito di Natasha Stefanenko? Sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo

Luca Sabbioni è il marito di Natasha Stefanenko, l’attrice e conduttrice russa che ha appena pubblicato per Mondadori il libro semi-autobiografico Ritorno nella città senza nome. Il loro rapporto dura da quasi trent’anni, quasi un record per il mondo dello spettacolo. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il marito di Natasha Stefanenko

Luca sabbioni è un ex modello di origini marchigiane, oggi imprenditore nel ramo delle calzature. Ha studiato Giurisprudenza ma ha lavorato a lungo come modello. Luca e Natasha si sono incontrati nel 1993 quando entrambi calcavano le passerelle e si sono sposati nel 1995.

In realtà il loro rapporto non è nato nel migliore dei modi. La showgirl, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato infatti alcuni particolari si quando si conobbero a una sfilata di Marta Marzotto

“Fece una scommessa – ha dichiarato Natasha Stefanenko – Mi avrebbe portato a letto nel giro di 48 ore. Anche lui aveva il pregiudizio: russa ma seria non era possibile. Perse la scommessa ma fu bravo a confessarmelo prima che poi tra noi succedesse davvero qualcosa. Mi rivelò che aveva scommesso una pizza, ma poi quando mi aveva visto in costume aveva aggiunto lo spumante. Orgogliosa come sono, se avesse vinto la scommessa e l’avessi scoperto, l’avrei salutato”

Trent’anni insieme e una figlia

Nel 2000 è nata la figlia della coppia, Sasha, che ha partecipato con la mamma all’edizione 2022 di Pechino Express. Luca e Natasha sono una delle coppie più longeve e più salde del mondo dello spettacolo. Non sono mai stati al centro del gossip e ancora oggi pubblicano sui social foto molto romantiche del loro rapporto.

Pochi giorni fa, per il cinquantaquattresimo compleanno di lui, la Stefanenko ha scritto sul suo profilo Instagram “Semplicemente tu. Buon compleanno amore mio”. Di seguito una carrellata di foto che ripercorrono la loro bellissima storia.