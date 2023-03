Mauro Graiani è l’uomo che Michela Miconi, attrice ed ex modella, ha sposato dopo un fidanzamento lungo 18 anni. L’attrice attualmente è concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Vediamo qualche curiosità su suo marito.

Mauro Graiani è regista e sceneggiatore tv

Mauro Graiani è nato il 31 ottobre 1962, ha sessant’anni ed è un apprezzato sceneggiatore e regista. Basti dire che è tra gli autori di serie televisive come Gente di mare, Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, Don Matteo. Ha scritto, inoltre, lo spettacolo teatrale Sexy e indecise, che ha tra le protagoniste la moglie Milena Miconi, insieme a Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi.

Diplomato in sceneggiatura e regia all’Istituto Europeo di Cinema e Teatro, Graiani si è inserito presto nel mondo dello spettacolo. Ha creato il soggetto della serie Gente di mare che, dopo il grande successo italiano è stata trasmessa anche in Francia con il titolo Police Maritime. È autore anche del soggetto delle serie Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, la miniserie K2, la montagna degli italiani e di molti degli episodi della quinta e sesta serie di Don Matteo.

La famiglia di Mauro Graiani e Michela Miconi

Mauro e Milena si sono sposati nel 2019 dopo ben 18 anni di convivenza. Alla cerimonia di nozze hanno preso parte numerosi vip tra cui Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Jane Alexander, Stefania Orlando. La coppia ha due figlie, Sofia e Agnese. Sofia è nata nel 2003, Agnese è del 2010.

Sofia Graiani si è diplomata in lingue in un liceo di Roma, sta studiando teatro e sembra voglia seguire le orme della celebre mamma nel mondo dello spettacolo.

Michela Miconi, 51 anni, ha studiato recitazione e ha alternato la carriera di modella a quella di attrice. È nota soprattutto per essere stata primadonna del Bagaglino e per aver interpretato diversi ruoli in fiction televisive. Tra questi, ricordiamo, il ruolo del magistrato Claudia Morresi nelle serie Carabinieri 2-3 e il sindaco di Gubbio, Laura Respighi, nella quarta e quinta stagione di Don Matteo.