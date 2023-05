Sapete chi è il marito di Laura Chiatti? Hanno appena lavorato insieme per la prima volta

Marco Bocci è il marito di Laura Chiatti, presto al cinema nel film La caccia, che esce l’11 maggio. Il film è diretto da Bocci. È la prima volta che l’attrice lavora con il suo compagno e padre dei suoi figli. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il marito di Laura Chiatti

Marco Bocci è lo pseudonimo di Marco Bocciolini ed è nato a Marsciano (Perugia) il 4 agosto 1978. È attore e regista ed è diventato famoso per il ruolo del commissario Nicola Scaloja nella serie televisiva Romanzo Criminale e del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra antimafia.

Si diploma al Conservatorio Teatrale d’Arte drammatica La scaletta di Roma e esordisce al cinema in Interferenze (1998) di César Meneghetti. Interpreta quindi Audition (1999) di Takashi Miike, I cavalieri che fecero l’impresa (2001) di Pupi Avanti, Los Borgias (2006) di Antonio Hernández.

In televisione debutta nel 2002 in Cuori rubati e poi prende parte a Incantesimo (2005), R.I.S. 2 – Delitti imperfetti (2006) e Caterina e le sue figlie 2 (2007). Il successo però arriva nel 2014, con l’interpretazione del commissario Scaloja in Romanzo Criminale.

Il matrimonio e i figli

Marco Bocci e Laura Chiatti (classe 1982) sono sposati dal 2014. La coppia ha due figli: Enea, nato il 22 gennaio 2015 e Pablo, nato l’8 luglio 2016.

Nel film La Caccia, che uscirà nelle sale il prossimo 11 maggio, Laura Chiatti interpreta Silvia, una donna tossicodipendente. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha dichiarato di essere molto legata al ruolo perché il marito ha fatto uscire l’aspetto più nero e intimista di lei.

La polemica sulle dichiarazioni dell’attrice

L’attrice, nei giorni scorsi, è stata al centro di alcune polemiche per avere rivelato – ospite della trasmissione Domenica In – che l’uomo che fa le faccende domestiche le abbassa l’eros. Dopo aver ricevuto diversi insulti sui social, la Chiatti ha deciso di rispondere così: