Sapete chi è il marito di Jamie Lee Curtis? È un collega: tutte le informazioni su di lui

Christopher Guest è il marito di Jamie Lee Curtis, la vincitrice dell’Oscar 2023 come Miglior attrice non protagonista. L’attrice è stata premiata per la sua interpretazione nel pluripremiato Everything Everywhere All at Once dei The Daniels. Vediamo qualche curiosità su suo marito e sulla coppia.

Chi è il marito di Jamie Lee Curtis

Christopher Guest è un attore statunitense, regista, produttore esecutivo, nonché sceneggiatore e musicista. È nato il 5 febbraio 1948 a New York. Ha studiato all’High School of Arts and Music e all’inizio degli anni ’70 ha iniziato a lavorare come attore, regista, sceneggiatore e compositore.

È stato tra gli autori della rivista National Lampoon e ha scritto diversi spettacoli comici televisivi. Tra il 1984 e il 1985 ha fatto parte del team di autori del Saturday Night Live. Nella sua carriera di attore ha recitato in film come I cavalieri dalle lunghe ombre di Walter Hill, La piccola bottega degli orrori di Frank Oz e Mrs. Henderson presenta di Stephen Frears. Come regista e sceneggiatore è conosciuto per i suoi mockumentary, falsi documentari in cui ha preso in giro l’heavy metal, il folk, il teatro, le competizioni canine e il cinema.

Sono una delle coppie più longeve di Hollywood

È sposato con Jamie Lee Curtis dal 18 dicembre 1984. Sono una delle coppie più longeve di Hollywood. L’attrice racconta che si è innamorata di lui quando ha visto sulla rivista Rolling Stone una sua foto dal film This Is Spinal Tap. E avrebbe detto alla sua amica Debra Hill: “Ho intenzione di sposare quel ragazzo” e lo sposò davvero. La coppia ha due figli adottivi: Annie, nata nel 1986 e Ruby (nato Thomas) del 1996.

L’attrice, in un’intervista a People, ha raccontato la complicata vicenda del figlio adottivo Tom, che poco prima aveva annunciato ai genitori di essere transgender. Un percorso non facile che lo ha portato oggi a essere, orgogliosamente e consapevolmente, Ruby.