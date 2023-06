Sapete chi è il marito di Giusy Buscemi? Entrambi amano le famiglie numerose

Jan Michelini è il marito di Giusy Buscemi, l’attrice siciliana protagonista della fiction di grande successo di Rai 1 A un passo dal cielo. Nonostante la relazione sia abbastanza recente, la coppia ha già tre figli. Scopriamo qualche curiosità in più su di lui e sul loro primo incontro.

Chi è il marito di Giusy Buscemi

Jan Michelini è nato a Roma il 5 giugno 1979 e fa il regista. È figlio di Alberto Michelini, giornalista ed esponente della Democrazia Cristiana prima e di Forza Italia poi. Si è laureato in Scienze della Comunicazione di Massa e Cinema e ha iniziato a lavorare nella pubblicità. Ha proseguito poi come assistente alla regia di professionisti di livello internazionale come Pupi Avati, Ron Howard e Mel Gibson.

Michelini è il regista di molte fiction italiane tra cui Don Matteo, Un passo dal cielo e I medici. Giusy e Jan si sono conosciuti a una festa di beneficenza a Roma, nel 2013, mentre lei era Miss Italia. Si sono poi rincontrati sul set di Don Matteo, ma l’amore è nato mentre lavoravano insieme alla fiction Un passo dal cielo.

I tre figli e la laurea appena conseguita

“Non è stato un colpo di fulmine – ha dichiarato l’attrice – eravamo concentrati su noi stessi e ognuno di noi aveva qualche pregiudizio sull’altro. Io ero diventata da poco Miss Italia, stavo cominciando a disegnare il mio futuro, lui era più grande di me di 14 anni e cercava la donna della vita. Poi, con il tempo, abbiamo scoperto di condividere gli stessi progetti di vita”

I due si sono sposati nel 2017 e hanno tre figli: Caterina (2018), Pietro (2019) e Elia (2022). I bambini hanno tutti come secondo nome Maria, dal desiderio “di affidare i nostri figli alla Madonna. Come segno di benedizione”

Giusy Buscemi, che ha compiuto 30 anni lo scorso aprile, si è appena laureata in lettere, una grande soddisfazione per lei!