Sapete chi è il marito di Carolina Crescentini? Fa parte del mondo dello spettacolo

Francesco Motta è il marito di Carolina Crescentini, l’attrice che interpreta Paola, la direttrice del carcere minorile nella serie Mare Fuori. È un cantautore molto noto nella scena indie italiana, conosciuto come Motta. Scopriamo qualche curiosità su di lui.

Chi è Motta, il marito di Carolina Crescentini

Francesco Motta è nato a Pisa il 19 ottobre del 1986. Fonda la band Criminal Jokes e si trasferisce a Roma per studiare composizione per film al Centro sperimentale di cinematografia. Inizia a comporre brani per film e documentari e decide di uscire dal gruppo. L’esordio come solista è del 2016 con l’album La fine dei vent’anni, che ottiene la Targa Tengo come migliore Opera prima.

La sua carriera spicca il volo con la partecipazione nel 2019 al Festival di Sanremo con il brano Dov’è l’Italia. Vince la serata dei duetti in coppia con Nada. Il suo ultimo album in studio è Semplice, pubblicato nel 2021, dopo Vivere o morire del 2018.

Amore a prima vista

Motta e Carolina Crescentini si conoscono nel 2017 ed è stato subito amore a prima vista. Si sono sposati due volte. La prima a New York con una cerimonia segreta in Municipio e una tee-shirt degli Aerosmith indossata da Carolina. Il 7 settembre del 2019 le nozze (simboliche) in Italia, nella campagna toscana, con una cerimonia in stile country punk, entrambi vestiti di bianco. Una grande festa con amici e parenti.

La coppia vive a Roma, non ha figli e conduce una vita lontana dalla mondanità. Sono molto affiatati e compiano spesso insieme nei rispettivi profili Instagram. La differenza d’età tra i due (Francesco è di sei anni più giovane) non è mai stata un problema per loro. È l’attrice stessa a commentare con ironia: