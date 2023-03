Sapete chi è il fidanzato di Elodie? Non fa parte del mondo dello spettacolo ma è famoso

Andrea Iannone è il fidanzato di Elodie, la cantante, performer e attrice, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo e della docu-serie Sento ancora la vertigine. Finita la storia di lei con il cantante Marracash, i due fanno coppia fissa dall’estate 2022. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è il fidanzato di Elodie

Andrea Iannone è un pilota di Moto GP di origine abruzzese. Nato il 9 agosto 1989 a Vasto, coltiva la passione per la motocicletta fin da piccolo. Inizia a gareggiare a 15 anni, nel 2004. A 16 anni debutta nel Gran Premio di Spagna e disputa la stagione completa del motomondiale in classe 125.

Nel 2010 passa in Moto2 con la Speed Up e nel 2013 in MotoGP, alla guida della Ducati Desmosedici. Nel 2015 entra nel team ufficiale Ducati e in Qatar ottiene il terzo posto, il suo primo podio in MotoGP. Nel 2016 passa alla Suzuki e nel 2019 firma con Aprilia Racing Team Gresini, alla guida dell’Aprilia RS-GP. Dopo il Gran Premio della Malesia, risulta positivo ai test anti-doping e viene squalificato per 4 anni. Tornerà a correre a dicembre 2023.

Le storie sentimentali

Iannone è famoso per le sue storie sentimentali. Dopo la relazione con Claudia Manzella, oggi moglie del calciatore Lorenzo Tonelli, ha avuto un’intensa love story con Belèn Rodriguez, dal 2016 al 2018. In seguito frequenta l’influencer Giulia De Lellis e la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez. Nel 2021 partecipa allo show Ballando con le stelle in coppia con la ballerina professionista Lucrezia Lando e si dice che i due abbiano un flirt.

Dall’estate 2022 fa coppia con la cantante Elodie, conosciuta in vacanza in Puglia tramite amici in comune. Elodie è reduce da una lunga relazione, tra alti e bassi, con il collega Marracash. È protagonista di Sento ancora la vertigine ‒ la docu-serie uscita su Prime Video, tre episodi da quaranta minuti l’uno che raccontano il suo ultimo anno, fino a pochi giorni prima di Sanremo.