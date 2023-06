Sapete chi è il fidanzato di Bella Thorne? Lei ha sfoggiato un bellissimo anello di fidanzamento

Mark Emms è il fidanzato e futuro marito di Bella Thorne, l’attrice e produttrice che ha debuttato alla regia e che sarà al Taormina Film Fest (23 giugno-1° luglio 2023) anche in veste di curatrice di una rassegna di nuovi cortometraggi. I due stanno insieme da pochi mesi ma stanno già per convolare a nozze. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il fidanzato di Bella Thorne

Mark Emms è un produttore cinematografico e televisivo di Bad Vegan e il comproprietario dell’hotspot The Mulberry Bar a New York City. Lui e Bella Thorne si sono conosciuti 9 mesi fa a Ibiza durante una festa sulla spiaggia in occasione del compleanno di Cara Delevingne a cui erano entrambi invitati. L’ex star Disney della serie A tutto ritmo ha affermato che “è stato amore a prima vista al sorgere del sole”.

Sembra che Bella abbia ritrovato l’amore dopo la storia con l’ex cantante dei Benji & Fede, Benjamin Mascolo. E la relazione sfocerà in un matrimonio. A dare l’annuncio la stessa attrice e produttrice, la quale, nel corso di un’intervista a Vogue, ha rivelato che sposerà il fidanzato Emms. La proposta le è stata fatta lo scorso13 maggio nella casa di Bella, in California: Mark le ha donato un anello con diamante taglio smeraldo da oltre 10 carati.

I dettagli del matrimonio

L’attrice di Time Is Up ha postato la notizia dell’imminente matrimonio sui social pubblicando una foto insieme con l’anello di fidanzamento. Nell’intervista a Vogue, Bella Thorne ha rivelato che immagina già come sarà il giorno delle sue nozze. Probabilmente la cerimonia avverrà nella campagna inglese, da dove proviene il futuro marito. L’attrice ha dichiarato inoltre che avrà bisogno di quattro abiti.

Durante il giorno delle nozze Bella Thorne ha intenzione di fare diversi cambi d’abito e probabilmente i vestiti saranno firmati Dior o Schiaparelli vintage.