Sapete chi è il fidanzato di Alba Rohrwacher? È il figlio di uno storico giornalista e conduttore tv

Saverio Costanzo è il compagno di Alba Rohrwacher, l’attrice protagonista in questi giorni al festival di Cannes con il film La Chimera, diretto dalla sorella Alice Rohrwacher. La storia tra i due è nata su un set cinematografico. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il fidanzato di Alba Rohrwacher

Saverio Costanzo è nato a Roma nel 1975. È regista e sceneggiatore ed è figlio di Maurizio Costanzo, lo storico giornalista e conduttore tv scomparso pochi mesi fa. Laureato in Sociologia della Comunicazione, inizia la sua carriera come sceneggiatore e alla fine degli anni ’90 è a New York dove fa esperienza come aiuto regista e documentarista.

Come lungometraggio, la sua opera prima è Private (2004), accolto con favore dalla critica internazionale, che vince numerosi premi. Segue In memoria di me (2007) e nel 2009 il regista acquisisce i diritti per la trasposizione cinematografica del romanzo La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano.

La carriera di Saverio Costanzo prende il volo grazie alle serie tv: prima In Treatment (Sky) con Sergio Castellitto poi L’amica geniale (2018), serie Rai tratta dai romanzi di Elena Ferrante che diventa un successo mondiale. Attualmente sta lavorando al suo primo film internazionale, con Lily James, Willem Dafoe e Joe Keery nel cast, dal titolo Finalmente l’alba.

La storia nata su un set cinematografico

Alba e Saverio si sono incontrati per la prima volta sul set di La solitudine dei numeri primi, lui alla regia e lei attrice protagonista. Da allora hanno iniziato a frequentarsi e da qualche anno fanno coppia fissa ma sono molto attenti alla loro privacy e non amano la luce dei riflettori. Alba Rohrwacher (44 anni) non ha figli. Saverio Costanzo invece nel 2007 ha avuto due bambini: Bernardo e Tito nati dalla relazione con Sabrina Nobile, noto volto de Le Iene.