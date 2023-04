Sapete chi è il compagno di Valeria Solarino? Stanno insieme da vent’anni e si sposeranno da vecchi

Giovanni Veronesi è il compagno di Valeria Solarino, l’attrice protagonista del film Quando di Walter Veltroni, attualmente sul piccolo schermo nella nuova stagione della fiction Rocco Schiavone. Una storia d’amore lunga vent’anni quella tra la bella attrice nata in Venezuela e lo sceneggiatore e regista toscano. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il compagno di Valeria Solarino

Giovanni Veronesi, nato il 31 agosto 1962 a Prato, è regista e sceneggiatore. Fratello minore dello scrittore Sandro, fa parte del gruppo che negli anni Novanta ha portato in auge il cosiddetto “cinema toscano”. Comincia a lavorare nel cinema come sceneggiatore nel 1985 con Tutta colpa del paradiso per proseguire poi a collaborare con Francesco Nuti (Caruso Pascoski di padre polacco del 1988 e Willy Signori e vengo da lontano del 1989).

Il suo primo film da regista è Maramao del 1987, al quale segue nel 1993 Per amore solo per amore, con cui vince il David di Donatello nel 1994. Inizia poi la collaborazione con Leonardo Pieraccioni e prosegue la sua attività di regista. Il successo arriva nel 2003 con Che ne sarà di noi con Silvio Muccino e Violante Placido e prosegue nel 2005 con Manuale d’amore e, soprattutto, con il seguito Manuale d’amore 2.

Una coppia inossidabile

Valeria Solarino e Giovanni Veronesi si conoscono nel 2003, sul set del film Che ne sarà di noi, che li vede protagonisti entrambi, davanti e dietro la macchina da presa. Insieme lavorano anche in film successivi come Manuale d’amore 3 (2011), Una donna per amica (2014) e Genitori & Figli – Agitare bene prima dell’uso (2010).

La loro storia d’amore è lunga e consolidata, davvero rara per il mondo dello spettacolo. “Ci sposeremo da vecchi”, hanno dichiarato. Sono molto riservati e non hanno figli.