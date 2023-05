Sapete chi è il compagno di Serena Rossi? È stato premiato di recente dal presidente della Repubblica

Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi, l’attrice lanciata da Un posto al sole e protagonista, di recente, delle fiction Mina Settembre e La sposa. I due si sono conosciuti proprio su uno di questi set ma non si sono innamorati subito. Scopriamo qualcosa di più su di loro e sulla coppia.

Chi è il compagno di Serena Rossi

Davide Devenuto è nato a Roma il 15 marzo 1972. Ha studiato recitazione frequentando la scuola di Beatrice Bracco. Proprio con lei debutta a teatro nel 1998 con la commedia Woody si racconta. Si specializza seguendo dei laboratori con membri dell’Actor’s Studio.

Dopo alcuni ruoli secondari in televisione e al cinema, il successo arriva con il ruolo di Andrea Pergolesi nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole in cui recita dal 2003 al 2020. Ha preso parte anche a fiction come L’ispettore Coliandro, Ho sposato uno sbirro, Rex, Rosy Abate 2 – La serie e Rocco Schiavone. Nel 2018 partecipa come concorrente al reality culinario Celebrity MasterChef Italia, in cui si classifica alla terza posizione.

Quindici anni insieme e un figlio

I due attori si sono conosciuti nel 2003, proprio sul set di Un posto al sole – nella fiction hanno avuto anche una storia nei panni di Carmen e Andrea – ma hanno intrapreso una relazione solo cinque anni dopo, nel 2008. Nel 2017 hanno un figlio, Diego.

Nonostante stiano insieme da 15 anni, Serena Rossi e Davide Devenuto non sono sposati. Nel 2019 c’è stata una proposta di matrimonio da parte dell’attore, mentre la compagna era ospite di Domenica In, ma in realtà il matrimonio non è ancora avvenuto. Di recente hanno recitato insieme nella fiction Mina Settembre.

Lo scorso 31 marzo Devenuto è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Il riconoscimento gli è stato conferito per l’attività di beneficenza che porta avanti da tre anni con il Comitato Lab00 onlus con cui realizza il progetto SpesaSospesa a Milano. Ad accompagnarlo al Quirinale c’era la compagna Serena Rossi, giustamente molto orgogliosa di lui.