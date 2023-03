Sapete chi è il compagno di Michelle Yeoh? È una vecchia conoscenza degli appassionati di sport

Jean Todt è lo storico compagno dell’attrice Michelle Yeoh, fresca trionfatrice agli Oscar 2023 come Migliore attrice protagonista. I due sono una coppia molto affiatata da quasi vent’anni. Scopriamo qualche curiosità su di lui, vecchia conoscenza degli appassionati di sport.

Chi è il compagno di Michelle Yeoh

Jean Todt è un dirigente sportivo francese noto soprattutto per la sua carriera nella Formula 1. Ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nel mondo delle corse, tra cui la direzione della Scuderia Ferrari. Ed anche la presidenza della Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) e la presidenza della Commissione sportiva del Comitato Olimpico Internazionale.

E l’incontro tra i due è avvenuto proprio ad un evento della rossa di Maranello, con cui Todt ha vinto otto titoli mondiali in Formula 1. Nel 2004, a Shanghai in Cina, l’inizio della loro storia. L’attrice era reduce da una storia con il cardiologo statunitense Alan Heldman. La Yeoh è stata sposata con l’imprenditore di Hong Kong Dickson Poon (dal 1988 al 1992) mentre Todt ha un figlio, Nicolas, nato nel 1977 da una relazione precedente.

Una coppia molto affiatata, insieme da vent’anni

La coppia, che ormai vanta una storia lunga vent’anni, è spesso in viaggio. L’ex direttore e amministratore della Ferrari ha raccontato in un’intervista che lui e Michelle passano metà dell’anno in viaggio, 70 giorni in Francia e 100 a Ginevra. Todt ha accompagnato la compagna anche alla cerimonia degli Oscar 2023 e si è dichiarato felice e orgoglioso per il riconoscimento a Michelle.

Michelle Yeoh ha trionfato come Migliore attrice protagonista per il film Everything Everywhere All at Once ed è stata la prima attrice asiatica ad aggiudicarsi questo prestigioso riconoscimento.