Sapete chi è il compagno di Barbara Ronchi? I due hanno un paio di cose in comune

Alessandro Tedeschi è il compagno di Barbara Ronchi, fresca vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film Settembre di Giulia Louise Steigerwait. I due sono colleghi ma hanno in comune anche un bellissimo bambino. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il compagno di Barbara Ronchi

Alessandro Tedeschi è nato a Genova nel 1980, è attore e sceneggiatore. Dopo il diploma al liceo scientifico si dedica alla passione per la recitazione. Frequenta il corso per attori presso il Centro Teatro Attivo di Milano e in seguito la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe. Intraprende una carriera teatrale molto fitta, sia come interprete che come regista.

Al cinema ha recitato, tra gli altri, ne Lo Spietato (2019, regia di Renato de Maria), Il colibrì (2021, Francesca Archibugi), 10 minuti (2022, Maria Sole Tognazzi). Sul piccolo schermo, ha interpretato diverse fiction. Tra le più recenti: Un Amore (2022), Protezione civile (2022), Blocco 181 (2021), Chiamami ancora amore (2020), Curon (2019).

Il momento d’oro dell’attrice romana

Barbara Ronchi e Alessandro Tedeschi non sono sposati ma hanno un figlio, Giovanni, nato nel 2018. Vivono a Roma. La Ronchi (41 anni) sta vivendo un periodo d’oro. Dopo il trionfo ai David di Donatello, l’attrice romana sarà a Cannes per il film di Marco Bellocchio Rapito, ispirato dal libro Il caso Mortara di Daniele Scalise. La pellicola è in Concorso al Festival di Cannes 2023, per uscire poi in sala il 25 maggio.

Nel 1858 un bambino ebreo bolognese, Edgardo Mortara, è sottratto alla famiglia dall’inquisitore Pier Feletti per conto del Papa Pio IX: questo il tema del nuovo film del maestro piacentino con cui la Ronchi aveva già girato Fai bei sogni. Ancora un ruolo di madre, ma più matura stavolta. Nel cast del film di Bellocchio anche Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Andrea Gherpelli e Leonardo Maltese.