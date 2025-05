Sandro Giacobbe racconta la sua battaglia contro il tumore a Verissimo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella puntata di domenica di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, il noto cantante Sandro Giacobbe ha condiviso la sua personale lotta contro un tumore alla prostata, una battaglia che dura ormai da dieci anni. Durante l’intervista, Giacobbe ha descritto i momenti difficili e le sfide che ha affrontato, rivelando dettagli toccanti della sua vita e della sua famiglia. Questo racconto non solo mette in luce la resilienza dell’artista, ma offre anche uno spaccato della sua vita privata, arricchendo il dibattito sulla salute e la famiglia.

La lotta contro il tumore

Sandro Giacobbe ha parlato apertamente della sua condizione, rivelando come le metastasi abbiano colpito il femore e il bacino. “Ho alternato momenti di tranquillità a quelli in cui c’erano problemi”, ha spiegato il cantante, sottolineando la difficoltà di convivere con una malattia così complessa. Con un tono di ironia, ha descritto la sua carrozzina come la sua “Ferrari”, un modo per affrontare la situazione con leggerezza. Giacobbe ha anche menzionato che da ottobre sta seguendo un ciclo di terapie, e che la prossima settimana sarà cruciale per decidere come proseguire il trattamento. La sua testimonianza offre uno spunto di riflessione su come affrontare le avversità con coraggio e determinazione.

Un padre severo ma presente

Durante l’intervista, Sandro Giacobbe ha anche condiviso ricordi della sua infanzia e del suo percorso artistico. Ha raccontato di come, nonostante le difficoltà economiche della sua famiglia, sia riuscito a emergere nel mondo della musica. “A volte scherzo dicendo che i miei genitori erano così poveri che hanno fatto il viaggio di nozze uno per volta”, ha detto, rivelando il suo attaccamento alle radici. Parlando dei suoi figli, Giacobbe ha ammesso di essere stato un padre severo, ma ha anche espresso il suo orgoglio per il loro comportamento e i valori che hanno trasmesso. “Sono meravigliosi e mi hanno regalato due nipoti”, ha aggiunto, mostrando il suo amore per la famiglia.

La salute del figlio e il messaggio di speranza

Un momento particolarmente toccante dell’intervista è stato quando Giacobbe ha parlato della salute di suo figlio Andrea, che a soli 13 anni ha affrontato un tumore all’addome. “Ora gode di ottima salute. Le mie preghiere sono state esaudite”, ha dichiarato con gratitudine. Andrea, presente in studio, ha descritto il padre come un “eroe”, sottolineando l’importanza della sua figura nella loro vita. La testimonianza di Giacobbe si conclude con un messaggio di vita e speranza: “Bisogna vivere tutto e alla giornata. Ora ancora di più. Mi dispiacerebbe lasciare andare i miei cari”. Queste parole risuonano come un invito a valorizzare ogni istante e a non dare nulla per scontato.

