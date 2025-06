Samuel L. Jackson racconta il drammatico incidente nella metro di New York degli anni ’80

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Samuel L. Jackson, noto attore di Hollywood, ha recentemente condiviso un episodio inquietante della sua vita durante la partecipazione al podcast “Mad, Sad, & Bad” condotto da Paloma Faith. L’evento risale alla fine degli anni ’80 e si è svolto nella metropolitana di New York, un luogo che, nonostante la sua frenesia, può riservare sorprese inaspettate e pericolose. Jackson ha descritto in dettaglio l’incidente che lo ha visto protagonista, rivelando il terrore e la vulnerabilità che ha provato in quei momenti critici.

Il drammatico incidente nella metro

Nel dicembre del 1988, Samuel L. Jackson si trovava sulla linea A della metropolitana di New York quando un imprevisto lo ha messo in una situazione di grave pericolo. L’attore era posizionato vicino alla porta centrale dell’ultimo vagone, e mentre il treno si preparava a partire, la porta si è chiusa sul suo piede. “Ero lì a pensare: ‘Oh co, sto per morire'”, ha raccontato *Jackson, esprimendo il panico che lo ha assalito in quel momento.

La situazione si è fatta ancora più angosciante quando ha iniziato a vedere il tunnel avvicinarsi. “Vedevo il tunnel arrivare, e non riuscivo a capire cosa afferrare o a cosa aggrapparmi per avvicinarmi al treno, così da non venire ucciso nel tunnel”, ha spiegato l’attore, descrivendo la frustrazione e la paura di non avere alcun controllo sulla sua sorte.

L’intervento provvidenziale di un passeggero

Fortunatamente, la salvezza è arrivata grazie a un altro passeggero, che ha assistito alla scena e ha agito prontamente. Questo eroe sconosciuto, che si trovava con le stampelle, ha tirato il freno d’emergenza, bloccando il treno e permettendo a Jackson di liberarsi dalla morsa delle porte. “Tutti gli altri cercavano di aprire la porta, tirare fuori il mio piede, spingere, tirare, togliermi la scarpa. Lui invece è andato dritto al freno d’emergenza”, ha raccontato Jackson, esprimendo la sua gratitudine per l’intervento decisivo. Con il suo tipico senso dell’umorismo, l’attore ha concluso il racconto dicendo: “Pensavo: ‘Co, sarà un Natale di m* quest’anno'”.

Le conseguenze fisiche dell’incidente

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla salute di Samuel L. Jackson. In un’intervista del 2021, ha rivelato che a causa dell’incidente ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. Dopo un intervento chirurgico, ha dovuto affrontare un lungo periodo di recupero, trascorrendo dieci mesi con le stampelle. Questo episodio ha segnato un momento difficile nella vita dell’attore, ma non ha mai lasciato che l’esperienza lo definisse.

Il risarcimento e le conseguenze legali

A seguito dell’incidente, Samuel L. Jackson ha deciso di intraprendere un’azione legale contro l’ente dei trasporti di New York. La causa ha portato a un risarcimento di 540.000 dollari, una somma che ha riconosciuto il danno subito dall’attore e le conseguenze fisiche che ne sono derivate. Questo episodio non solo ha messo in luce i rischi associati ai trasporti pubblici, ma ha anche evidenziato la determinazione di Jackson nel cercare giustizia per ciò che gli era accaduto.

L’incidente nella metro di New York rimane un capitolo significativo nella vita di Samuel L. Jackson, un ricordo che, nonostante il terrore vissuto, ha contribuito a formare la sua resilienza e il suo spirito indomito.

