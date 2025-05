Salma Hayek protagonista della copertina di Sports Illustrated: a 58 anni sfida il tempo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Salma Hayek, attrice di fama internazionale, è recentemente apparsa sulla copertina dell’edizione 2025 di Sports Illustrated Swimsuit Issue, dimostrando che l’età è solo un numero. A quasi 60 anni, la sua bellezza e il suo fascino sembrano non conoscere limiti. Mentre molte celebrità ricorrono a trattamenti estetici e rigidi regimi di allenamento, Hayek rivela di seguire un approccio completamente diverso, basato su una genetica fortunata e alcuni segreti di bellezza che ha condiviso nel corso degli anni.

La bellezza senza tempo di Salma Hayek

Salma Hayek è spesso definita una delle “dive senza tempo” di Hollywood. Con il suo aspetto giovanile e la sua figura sinuosa, la quarantanovenne ha conquistato il cuore di molti, tanto da essere paragonata a star del calibro di Jennifer Lopez e Demi Moore. Tuttavia, a differenza di molte colleghe, Hayek ha sempre affermato di non aver mai fatto uso di botox o filler. La sua filosofia di vita si basa su un approccio naturale alla bellezza, che include una dieta equilibrata e una routine di cura della pelle piuttosto semplice.

Apparsa recentemente sulla copertina di Sports Illustrated, Salma ha indossato un bikini decorato con gioielli, esibendo con orgoglio il suo corpo. Nonostante le speculazioni riguardo a ritocchi fotografici, le apparizioni pubbliche dell’attrice confermano che la sua bellezza è autentica e non frutto di artifici. La sua genetica, influenzata dalle origini latine e libanesi, gioca un ruolo fondamentale nel suo aspetto giovanile, ma non è l’unico segreto del suo successo.

L’approccio unico di Salma Hayek all’attività fisica

Contrariamente a molte celebrità che si dedicano a intensi programmi di allenamento, Salma Hayek ha dichiarato di non amare il fitness tradizionale. L’attrice ha spiegato che non si è mai sentita a suo agio con le sessioni di allenamento estenuanti e che non è mai riuscita a svegliarsi all’alba per allenarsi come fanno altre star. Hayek ha anche rivelato che il suo seno abbondante le rende difficile correre, preferendo invece attività più tranquille come la meditazione e lo yoga.

Salma ha affermato di lavorare con un esperto che le ha insegnato a mantenere i muscoli attivi durante le normali attività quotidiane. “Non faccio esercizio fisico nel modo tradizionale”, ha spiegato. “Tengo il corpo in modo da attivare i muscoli tutto il giorno. Anche quando mi lavo i denti, sto allenando i muscoli.” Questo approccio le consente di rimanere in forma senza dover affrontare l’idea di un allenamento intenso.

In aggiunta, Hayek ha rivelato di utilizzare tecnologie come la radiofrequenza e la microfrequenza per mantenere la pelle tonica e prevenire l’invecchiamento. La sua routine di benessere include anche pratiche di yoga rigenerante e passeggiate con i suoi cani, che considera i suoi “allenatori”.

La genetica come alleata di bellezza

Un altro aspetto fondamentale della bellezza di Salma Hayek è la sua genetica. Figlia di un padre libanese e di una madre ispano-messicana, Hayek ha ereditato tratti che la rendono unica. Sua madre, Diana Jiménez Medina, è una cantante lirica che ha recentemente compiuto 80 anni, ma la sua giovinezza è evidente. Questo patrimonio genetico le conferisce un aspetto esotico e una figura slanciata, caratteristiche che l’hanno aiutata a rimanere una delle attrici più ammirate di Hollywood.

In un’intervista con Glamour, Salma ha condiviso la sua visione sull’invecchiamento, affermando che non significa smettere di lavorare o di amare. “Non sento di aver perso la mia flessibilità, la mia agilità o persino la mia forza. Sono ancora qui”, ha dichiarato, sottolineando la sua determinazione a rimanere attiva e coinvolta nella sua carriera.

I segreti della cura della pelle di Salma Hayek

Salma Hayek attribuisce parte della sua pelle impeccabile a un ingrediente naturale chiamato Tepezcohuite, una sostanza derivata dalla corteccia di un albero utilizzata in Messico per curare le ustioni. Secondo Hayek, questo ingrediente ha proprietà rigeneranti e antinfiammatorie che aiutano a mantenere la pelle giovane e sana. “Quando ho portato alcuni degli ingredienti nei laboratori americani, hanno detto ‘Oh mio dio! Come mai nessuno li usa?'”, ha raccontato, evidenziando l’efficacia del Tepezcohuite.

Grazie alle sue proprietà, questo ingrediente non solo idrata la pelle, ma contribuisce anche a combattere l’invecchiamento e a minimizzare i pori. Salma ha chiarito che non utilizza botox o peeling, ma si affida a questo rimedio naturale per mantenere il suo aspetto fresco e luminoso.

Con la sua presenza sulla copertina di Sports Illustrated, Salma Hayek continua a ispirare molte persone, dimostrando che la bellezza può essere raggiunta attraverso scelte di vita consapevoli e un approccio naturale.

