Sal Da Vinci ospite a Verissimo: il nuovo singolo ‘L’amore e tu’ in uscita

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Sal Da Vinci, noto cantante napoletano, sarà protagonista oggi, sabato 24 maggio, del programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Durante la sua partecipazione, il cantante presenterà il suo nuovo singolo, intitolato ‘L’amore e tu’, che segue il successo del brano ‘Rossetto e caffè’. Quest’ultimo ha riscosso un notevole successo, tanto da essere eseguito sul palco del Festival di Sanremo 2025, precisamente nella serata dedicata alle cover, in collaborazione con il gruppo musicale The Kolors.

Chi è Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, il cui nome completo è Salvatore Michael Sorrentino, è nato a New York il 7 aprile 1969. La sua nascita avvenne mentre il padre, Mario Da Vinci, un noto cantante e interprete della tradizione napoletana, si trovava in tournée negli Stati Uniti. Sin da giovane, Sal Da Vinci ha mostrato una spiccata inclinazione per la musica e l’arte, esibendosi per la prima volta in pubblico all’età di sei anni.

Nel 1976, il suo debutto nel mondo musicale avviene con la canzone ‘Miracolo ‘e Natale’, registrata insieme al padre. L’anno successivo, Sal Da Vinci fa il suo ingresso nel mondo del teatro, recitando in sceneggiate come ‘Caro papà’ e ‘Senza mamma e senza padre’. La sua carriera si arricchisce ulteriormente nel 1986, quando partecipa al film ‘Troppo forte’ al fianco di Carlo Verdone e Alberto Sordi, interpretando il ruolo di uno scugnizzo.

Dopo un periodo dedicato alla recitazione, Sal Da Vinci decide di concentrarsi esclusivamente sulla musica. Nel 1992 partecipa al concorso canoro ‘Una voce per Sanremo’ all’interno del programma Domenica in, condotto da Toto Cutugno e Alba Parietti. La sua carriera musicale prende una svolta nel 1994, quando trionfa al ‘Festival italiano di musica’ con la canzone ‘Vera’, che ottiene un grande successo anche in Sud America.

Nel 2004, collabora con artisti del calibro di Lucio Dalla, Gigi D’Alessio e Gigi Finizio per la realizzazione della canzone ‘Napule’, inclusa nell’album ‘Quanti amori’ di Gigi D’Alessio. Sal Da Vinci partecipa anche al Festival di Sanremo 2009 con il brano ‘Non riesco a farti innamorare’, scritto insieme a Vincenzo D’Agostino e Gigi D’Alessio, classificandosi al terzo posto. La sua carriera continua a fiorire, portandolo a pubblicare nel 2024 il singolo ‘Rossetto e caffè’, che diventa un tormentone virale su TikTok. Durante il Festival di Sanremo, il brano viene presentato nella serata delle cover, dove si posiziona al decimo posto.

Vita privata di Sal Da Vinci

Sal Da Vinci conduce una vita privata riservata. È sposato con Paola Pugliese dal 22 giugno 1992. La coppia ha dato vita a una famiglia, accogliendo due figli: Francesco, nato nel 1993, e Annachiara, nata nel 1998. La loro relazione è caratterizzata da un forte legame affettivo, che si riflette anche nella stabilità della loro vita familiare. Sal Da Vinci, pur essendo una figura pubblica, riesce a mantenere un equilibrio tra la sua carriera artistica e la vita privata, dedicando tempo alla sua famiglia e ai suoi affetti.

La presenza di Sal Da Vinci a Verissimo rappresenta quindi non solo un’opportunità per presentare il suo nuovo lavoro musicale, ma anche un momento per avvicinarsi ai suoi fan e condividere aspetti della sua vita personale e professionale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!