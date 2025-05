Ryan Phillippe rivela il motivo del rifiuto per il ruolo di Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ryan Phillippe, noto per il suo ruolo in “Breach“, ha recentemente condiviso la sua esperienza riguardo al provino per il ruolo di Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars, diretta da George Lucas. L’attore ha rivelato di non essere stato scelto per il personaggio a causa della sua età, un aspetto che ha influenzato profondamente la sua carriera e la sua percezione del mondo del cinema.

Il provino e la delusione di Ryan Phillippe

Negli anni 2000, Ryan Phillippe si presentò per il provino di Anakin Skywalker, un ruolo che avrebbe potuto cambiare il corso della sua carriera. All’epoca, l’attore aveva 29 anni, mentre Natalie Portman, che avrebbe recitato al suo fianco, era solo 22enne. Questo scarto di età fu determinante nella decisione dei produttori, che lo considerarono “troppo vecchio” per interpretare il giovane Jedi.

Phillippe ha recentemente riflettuto su quell’esperienza, ammettendo che inizialmente fu un duro colpo per lui. “Sono un ragazzo degli anni ’70 e pensai che sarebbe stato un sogno,” ha dichiarato. Tuttavia, con il passare del tempo, l’attore ha trovato un modo per accettare la situazione. “Penso che tutto accada per una ragione ed è facile farci pace,” ha aggiunto, evidenziando come il rifiuto faccia parte della vita di un attore.

La sua carriera non si è fermata a quel provino, ma ha continuato a lavorare in progetti significativi, dimostrando che la delusione iniziale non ha definito il suo percorso artistico.

La scelta di Hayden Christensen e la concorrenza

Il ruolo di Anakin Skywalker alla fine fu assegnato a Hayden Christensen, che all’epoca aveva solo 23 anni. La decisione di scegliere Christensen è stata influenzata anche dalla sua giovane età, che si adattava meglio al personaggio rispetto a Phillippe. La competizione per il ruolo fu intensa, con nomi noti come Leonardo DiCaprio, James Van Der Beek, Joshua Jackson e Paul Walker in lizza.

Hayden Christensen ha rivelato in un’intervista che la presenza di DiCaprio nel casting lo ha inizialmente intimidito. “Per tutta la fase di casting mi ripetevo che la parte sarebbe andata ad un altro e per me non era nemmeno una possibilità,” ha confessato. Questo pensiero, paradossalmente, lo ha liberato dalla pressione, permettendogli di affrontare il provino con maggiore serenità. Quando gli fu comunicato che aveva ottenuto il ruolo, fu una vera sorpresa per lui, un momento che ha segnato l’inizio della sua carriera nel franchise di Star Wars.

L’eredità di Anakin Skywalker e il futuro di Ryan Phillippe

Hayden Christensen ha interpretato Anakin in tre film: “La minaccia fantasma“, “L’attacco dei cloni” e “La vendetta dei Sith“. La sua performance ha lasciato un segno indelebile nel franchise, contribuendo a costruire la complessità del personaggio che si trasforma in Darth Vader. La saga di Star Wars ha continuato a evolversi, ma il ruolo di Anakin rimane uno dei più iconici della storia del cinema.

Nel frattempo, Ryan Phillippe ha continuato a lavorare in vari progetti, dimostrando la sua versatilità come attore. Oggi, a cinquant’anni, guarda indietro a quel provino con una nuova prospettiva, consapevole che ogni esperienza, anche quelle deludenti, contribuiscono alla crescita personale e professionale. La sua carriera, pur non avendo preso la direzione che avrebbe potuto avere con Star Wars, è stata ricca di successi e sfide che lo hanno forgiato come artista.

