Russell Crowe apparirà in un ruolo imprecisato in “Thor: Love and Thunder” dei Marvel Studios.

Russell Crowe: la banda di Asgard potrebbe avere un gladiatore?

Il film Marvel è attualmente in produzione in Australia con il regista Taika Waititi e interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale.

Il quarto film di “Thor” ha già messo in fila diversi cameo di serie A, con Matt Damon, Luke Hemsworth e Sam Neill che riprendono le loro apparizioni in “Thor: Ragnarok” del 2017 nei panni di attori asgardiani che interpretano versioni di Loki, Thor e Odino. Anche Melissa McCarthy è stata recentemente fotografata mentre girava una scena nei panni della cattiva di “Ragnarok” Hela (interpretata per la prima volta da Cate Blanchett).

Un vasto cast

Non è chiaro se Crowe si unirà a loro, ma farà parte di un cast già vasto per “Love and Thunder”. Oltre a Bale (che interpreta il cattivo Gorr the God Butcher). Waititi riprende il ruolo dell’alieno roccioso Korg. Jaimie Alexander torna nei panni del guerriero asgardiano Sif, e Chris Pratt e Karen Gillan stanno riprendendo i loro “Guardiani della Galassia” nei ruoli rispettivamente di Star Lord e Nebula.

La trama specifica del film è nascosta, ma sappiamo che Portman interpreterà il potente Thor, prendendo spunto dalla trama di un fumetto Marvel in cui l’interesse amoroso di lunga data di Thor, Jane Foster, si ritrova pervasa dal potere di Thor. Waititi ha scritto la sceneggiatura con Jennifer Kaytin Robinson (“Someone Great”).

La premiere di “Thor: Love and Thunder” è prevista per il 6 maggio 2022.

Maria Bruna Moliterni

30 ⁄ 03 ⁄ 2021