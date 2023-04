Russell Crowe e la sua incerta partecipazione a “Thor: Love and Thunder”

Russell Crowe ha recentemente partecipato al podcast Happy Sad Confused, dove ha parlato della sua esperienza di lavoro con Taika Waititi e Chris Hemsworth sul set di “Thor: Love and Thunder”.

Tuttavia l’attore ha anche ammesso di non sapere ancora se tornerà a interpretare Zeus nel franchise Marvel dopo la sua apparizione nella scena post-credit del film.

Russell Crowe sulla sua esperienza di lavoro con Taika Waititi e Chris Hemsworth

Durante l’intervista, Russell Crowe ha elogiato il regista Taika Waititi definendolo un genio creativo e una persona adorabile. L’attore ha anche parlato positivamente della sua esperienza di lavoro con Chris Hemsworth, definendolo un bravo attore con grandi doti comiche.

Crowe ha inoltre rivelato che, nonostante il grande set del film, in realtà erano circondati solo da un paio di scatole di cartone ricoperte di blu.

La scena post-credit di Thor: Love and Thunder e la possibile presenza di Zeus

Nella scena post-credit di Thor: Love and Thunder, Zeus chiede aiuto a Ercole per vendicarsi di Thor. Questo ha fatto nascere la possibilità che Russell Crowe torni a interpretare il personaggio nel futuro del franchise Marvel. Tuttavia l’attore ha ammesso di non avere ancora ricevuto alcuna indicazione in merito e di non sapere se tornerà a interpretare il personaggio.

L’incerta partecipazione di Russell Crowe nel franchise Marvel ha fatto nascere curiosità tra i fan del MCU.

L’attore, infatti, ha dimostrato di essere molto apprezzato dal pubblico grazie alla sua interpretazione di Zeus in “Thor: Love and Thunder”. Nonostante non si sappia ancora se tornerà a interpretare il personaggio, la sua esperienza di lavoro con Taika Waititi e Chris Hemsworth potrebbe portarlo a collaborare nuovamente con il franchise Marvel in futuro.



Conclusioni

Russell Crowe ha offerto alcune interessanti riflessioni sulla sua esperienza di lavoro con Taika Waititi e Chris Hemsworth su Thor: Love and Thunder. Tuttavia, la sua incerta partecipazione nel futuro del franchise Marvel ha fatto nascere curiosità e domande tra i fan. Resta da vedere se l’attore tornerà a interpretare Zeus nel futuro del MCU e quali saranno le prossime collaborazioni con il franchise.