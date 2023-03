Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli: ecco la trama ufficiale, il primo poster del film e il cast

Proprio in questi ultimi giorni la DreamWorks Animation ha annunciato l’uscita, nella prossima estate, del suo nuovo film di animazione: Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli. Si tratta di una commedia d’azione su una ragazza adolescente molto timida che scoprirà di far parte di una leggendaria stirpe, cosa che cambierà definitivamente il suo destino.

Il film verrà distribuito dall’Universal Pictures ed è diretto dal candidato agli Oscar Kirk DeMicco, direttore in precedenza di opere come Vivo e i Croods. Tra le altre produttori c’è Kelly Cooney (Trolls) e il co-regista Faryn Pearl che ha lavorato in precedenza su opere come I Croods.

La storia seguirà le vicende di Ruby Gillman, una giovane adolescente che cerca in tutti i modi di integrarsi nel liceo dell’Oceanside High. Vorrebbe frequentare i ragazzi sulla spiaggia ma non può a causa della sua mamma iperprotettiva che non le permette di avvicinarsi all’acqua. Un giorno però Ruby decide di disubbidire a sua madre e avvicinarsi comunque all’acqua: questo la porterà a scoprire un segreto che le cambierà per sempre la vita. Infatti, Ruby è in realtà l’ereditiera del trono della nonna: La Regina Guerriera dei Sette Mari. Lei deriva da una regale stirpe di Kraken. Quest’ultimi hanno giurato di proteggere il mare dalle egocentriche e ambiziose sirene che combattono contro di loro da anni. C’è un piccolo problema: la nuova ragazza bella e popolare della scuola è proprio una sirena. Ruby dovrà accettare chi è veramente e prepararsi a grandi imprese se non vuole perdere chi ama di più.

This summer, discover the hero just beneath the surface. Experience Ruby Gillman #TeenageKrakenMovie only in theaters June 30. pic.twitter.com/tLJCojAIbZ — DreamWorks Animation (@Dreamworks) March 16, 2023

Il film vedrà la partecipazione di un grande cast che include il vincitore dell’Emmy Colman Domingo che interpreterà il padre di Ruby, Blue Chapman nel ruolo del fratellino di Ruby e Sam Richardson nel ruolo dello zio. Che dire? Sicuramente un premessa che ci ha incuriosito e che sta creando buone aspettative, non ci resta che aspettarne l’uscita!