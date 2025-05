Rosanna Fratello parla delle rivalità con Ornella Vanoni e Loretta Goggi in un’intervista rivelatrice

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rosanna Fratello, nota cantante italiana, ha recentemente affrontato le sue rivalità con Ornella Vanoni e Loretta Goggi durante la sua partecipazione al programma “La volta buona“, condotto da Caterina Balivo. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante del mondo della musica italiana, evidenziando tensioni e dinamiche tra le artiste. Fratello, famosa per il brano “Sono una donna non sono una santa“, ha rivelato dettagli sulla sua carriera e sulle relazioni con le colleghe, rendendo l’intervista un momento di grande interesse per i fan della musica italiana.

La rivalità con Ornella Vanoni

Il rapporto tra Rosanna Fratello e Ornella Vanoni è da tempo al centro dell’attenzione mediatica. Le due cantanti, pur avendo carriere distinte, non hanno mai nascosto una certa rivalità. Durante l’intervista, Rosanna ha ricordato come il loro manager, Alfredo Rossi, gestisse i brani da assegnare a ciascuna di loro, riservando a Vanoni le canzoni più sentimentali e a lei quelle più popolari. Questo approccio ha alimentato ulteriormente la competizione tra le due artiste.

Fratello ha citato una vecchia intervista in cui Vanoni era stata definita una “Regina cattiva“, un riferimento che sottolinea la tensione esistente. Tuttavia, nel salotto di Caterina Balivo, Rosanna ha cercato di smorzare i toni, invitando Ornella a un incontro per discutere e scambiare consigli. “Ognuno si dovrebbe fare i fatti suoi“, ha affermato, mostrando un’apertura verso una possibile riconciliazione. Questo invito potrebbe essere interpretato come un tentativo di superare le rivalità del passato e costruire un rapporto più collaborativo.

Le critiche di Loretta Goggi

Rosanna Fratello non si è limitata a parlare di Ornella Vanoni, ma ha anche colto l’occasione per rispondere a Loretta Goggi. Durante una puntata di “Tale e Quale Show“, Goggi aveva espresso critiche sul vibrato di Fratello, scatenando una reazione da parte della cantante. Rosanna ha difeso la sua voce, affermando di avere uno stile ben definito e di non aver gradito il giudizio di Goggi, che avrebbe dovuto concentrarsi sugli imitatori piuttosto che sugli artisti originali.

Questa dinamica mette in luce le tensioni che possono sorgere nel mondo dello spettacolo, dove le opinioni personali possono influenzare le relazioni professionali. Fratello ha ribadito la sua posizione, sottolineando che le critiche dovrebbero essere costruttive e non distruttive, evidenziando l’importanza del rispetto tra colleghi.

I sogni di duetto e la vita sentimentale

Oltre a discutere delle rivalità, Rosanna Fratello ha rivelato anche i suoi sogni musicali. Durante un’apparizione nel programma “Generazione Zeta“, ha espresso il desiderio di collaborare con Tony Effe, un artista della nuova generazione. “Sarebbe una sfida interessante“, ha dichiarato, evidenziando la sua apertura verso nuove esperienze musicali e la volontà di rimanere attuale nel panorama musicale.

Sul fronte sentimentale, Fratello ha condiviso dettagli sulla sua vita privata, rivelando di essere sposata da oltre cinquant’anni. Nonostante la stabilità della sua relazione, ha ammesso di aver ricevuto attenzioni da diversi corteggiatori nel corso degli anni, tra cui nomi noti come Massimo Ranieri e Alain Delon. Ha anche raccontato un episodio di flirt con Michele Placido, sottolineando come il mondo dello spettacolo possa intrecciarsi con la vita personale in modi inaspettati.

Rosanna Fratello continua a essere una figura di spicco nel panorama musicale italiano, con una carriera che attraversa generazioni e una personalità che non teme di affrontare le rivalità e i cambiamenti del settore.

