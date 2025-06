Rosa Di Grazia racconta le sfide post “Amici”: dalla depressione a una nuova vita a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Rosa Di Grazia, ex ballerina della ventesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, ha recentemente aperto il suo cuore riguardo alle difficoltà che ha affrontato dopo la sua partecipazione al programma. In un’intervista rilasciata al podcast BerAlive, ha descritto un periodo di smarrimento e depressione che ha vissuto una volta uscita dal talent, rivelando dettagli intimi e toccanti della sua esperienza.

Uscita da “Amici”: un momento di smarrimento

Dopo la sua esperienza ad “Amici”, Rosa Di Grazia ha vissuto un periodo di grande confusione. Ha dichiarato: “Uscita da Amici ero spaesata, poi eravamo in pieno Covid, mi sentivo in una bolla”. Queste parole evidenziano la difficoltà di adattarsi alla vita quotidiana dopo un’esperienza così intensa e coinvolgente. Rosa ha spiegato che, non avendo costruito un vero e proprio “personaggio” durante il programma, si è trovata a dover affrontare la realtà senza alcun supporto. “Amici è un’esperienza davvero molto forte che ti forma personalmente e anche artisticamente”, ha aggiunto, sottolineando come il passaggio da un ambiente protetto a un contesto esterno possa risultare destabilizzante.

La ballerina ha messo in luce come il periodo di pandemia abbia ulteriormente complicato la sua situazione. La sensazione di trovarsi in una “bolla” ha reso difficile il reinserimento nella vita di tutti i giorni, creando un contrasto tra la notorietà acquisita e la solitudine che ha provato al di fuori del programma. Questo smarrimento ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, rendendo il ritorno alla normalità una sfida ardua.

Un periodo di difficoltà e depressione

Rosa ha parlato con sincerità del suo stato d’animo dopo la fine del programma, rivelando di aver attraversato un periodo di depressione. “Ho vissuto un periodo in cui sono stata male”, ha affermato, chiarendo che il malessere non era legato al programma stesso, che considera una delle esperienze più belle della sua vita. Piuttosto, il suo malessere derivava da una serie di fattori, tra cui questioni personali e relazionali. “Avevo avuto anche delle questioni d’amore e poi trovarti fuori e ristabilire la vita da capo non era facile”, ha spiegato, evidenziando le difficoltà di ricostruire la propria esistenza dopo un’esperienza così intensa come “Amici”.

Il racconto di Rosa Di Grazia mette in luce una realtà spesso trascurata: il percorso di un artista non termina con la fine di un programma televisivo, ma continua con le sfide quotidiane che si presentano nella vita reale. La sua esperienza è un promemoria dell’importanza di affrontare e condividere le proprie emozioni, specialmente in momenti di vulnerabilità.

Un nuovo inizio a Roma

Dopo un anno dalla conclusione di “Amici”, Rosa ha deciso di trasferirsi a Roma per intraprendere una nuova fase della sua vita. “Sono tre anni che vivo a Roma da sola, mentre prima ero coi genitori a Santa Marinella“, ha raccontato, evidenziando il cambiamento significativo che ha apportato alla sua vita. La scelta di trasferirsi in una grande città rappresenta per lei un passo importante verso l’autonomia e la realizzazione personale.

La vita a Roma ha offerto a Rosa nuove opportunità e sfide, permettendole di esplorare la sua carriera artistica in un contesto diverso. Questo cambiamento ha segnato un punto di svolta, consentendole di affrontare la vita con una nuova prospettiva. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, dimostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile ricominciare e trovare la propria strada.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!